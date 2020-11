Non è raro che problemi Call of Duty vadano ad inficiare le partite in multiplayer online di tutti gli appassionati della saga sparacchina di casa Activision. Soprattutto ora che la community di gamer si è fatta assai più consistente con il lancio di CoD Warzone, vale a dire la Battaglia Reale del franchise da poter scaricare gratuitamente su PC, PlayStation 4 e Xbox One – e in dirittura d’arrivo anche sulle console next-gen di Sony e Microsoft, le attesissime PS5, Xbox Series X e Xbox Series S.

Malfunzionamenti che si stanno verificando anche nella giornata di oggi, 8 novembre 2020. Dalle pagine del portale Downdetector – sito che per l’appunto monitora costantemente diversi servizi di rete, compresi quelli dedicati all’universo videoludico -, possiamo quindi verificare che le segnalazioni sono in salita, e vanno a concentrarsi in particolare sui server per oltre l’80% degli utenti, con a seguire lamentele sulle difficoltà legate al log-in – e quindi ad accedere addirittura al proprio profilo personale. I problemi Call of Duty paiono poi non arrestarsi, ed erano iniziati già ieri con oltre un centinaio di report: la strada sembra la stessa, mentre tutto tace da parte del publisher americano.

Proprio così, nelle ultime ore Activision non si è ancora espressa sui nuovi problemi Call of Duty, ma è chiaro che i tecnici dovrebbero essere già al lavoro per permettere ai fan di tornare ad affollare i server di gioco su un po’ tutte le piattaforme di riferimento. Nel frattempo, Call of Duty Warzone si prepara ad integrarsi anche con il prossimo capitolo della saga, Call of Duty Black Ops Cold War, al lancio il 13 novembre 2020. Gli sviluppatori hanno già snocciolato a tal proposito come funzionerà dal day-one della prossima produzione, così come quali saranno i contenuti della Stagione 1 – di cui vi abbiamo parlato in modo approfondito in un post dedicato.