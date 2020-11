Continua l’appuntamento in coppia di NCIS Los Angeles 11 e NCIS New Orleans 6 su Rai2. Nella serata di domenica 8 novembre, una novità attende l’agente G. Callen: Bar Paly torna a interpretare la sua ex fidanzata Anastasia “Anna” Kolcheck. Un ritorno importante che potrebbe andare a incidere sul loro complicato rapporto.

I due crime andranno presto in onda negli Stati Uniti rispettivamente con la dodicesima e settima stagione, che sono state girate per adattarle all’attuale situazione pandemica. Ecco le anticipazioni di stasera.

Si parte dall’episodio 11×15 di NCIS Los Angeles, dal titolo Circolo vizioso, di cui vi riportiamo la sinossi:

Anna Kolcheck torna nella vita di Callen per avvisarlo che è in pericolo; ora l’agente deve lavorare con un suo arcinemico per sventare un giro di traffico sotterraneo.

Nel cast di NCIS Los Angeles 11, Chris O’Donnel nel ruolo dell’agente speciale G. Callen; LL Cool J è Samuel Sam Hanna un ex Navy Seal e partner di Callen; Daniela Ruah è Kensi Blye esperta nel riconoscimento labiale; Linda Hunt è Henrietta Hetty Lange; Barrett Foa è Eric Beal; Eric Christian Olsen è Martin A. “Marty” Deeks; Renée Felice Smith interpreta Nell Jones.

A seguire l’episodio 6×03 di NCIS New Orleans intitolato Dentro la grande mela. Ecco la sinossi:

Pride viaggia fino a New York City dopo che alcuni indizi sul DNA lo riportano a indagare su un caso risalente a vent’anni prima.

Nel cast di NCIS New Orleans 6 figurano: Scott Bakula nel ruolo di Dwayne Cassius Pride; Lucas Black è Christopher LaSalle, NCIS Senior Field Agent (SFA), secondo in comando; Vanessa Ferlito è Tammy Gregorio, agente speciale NCIS; Necar Zadegan è Hannah Khoury; Rob Kerkovich è Sebastian Lund; Daryl “Chill” Mitchell è Patton Plame, specialista di computer dell’NCIS; e CCH Pounder nei panni di Loretta Wade, Jefferson Parish Medical Examiner.

NCIS Los Angeles 11 e NCIS New Orleans 6 tornano in coppia il 15 novembre con due nuovi episodi in prima assoluta. Nell’episodio 11×16 di NCIS Los Angeles, dal titolo Missione di salvataggio, Fatima viene catturata mentre si trovava in missione e tenuta prigioniera in attesa di riscatto. Callen e Sam chiedono l’aiuto di un agente segreto della CIA, Kadri (guest star Kiari “Offset” Cephus), per cercare di riportarla al campo base. A seguire, l’episodio 6×04 di NCIS New Orleans intitolato Un conto in sospeso. Il team scopre un sinistro complotto di un centro di detenzione privato incaricato dal governo di ospitare immigrati privi di documenti. Inoltre, Lasalle e Sebastian si recano in Alabama per cercare il fratello scomparso di Lasalle.

L’appuntamento con NCIS Los Angeles 11 e NCIS New Orleans 6 è per stasera dalle 21:05 su Rai2.