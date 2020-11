Uno dei temi caldi parlando di iPhone 12, in questo periodo, si riferisce senza ombra di dubbio alla resistenza agli urti. Soprattutto se paragonata a quella che è stata riscontrata nell’ultimo anno con gli iPhone 11. Di recente, infatti, ci siamo soffermati soprattutto sulle proposte economiche pervenute in Italia per i potenziali acquirenti degli ultimi melafonini arrivati sul mercato, ma la questione sicurezza è altrettanto importante, in particolare per coloro che sono da sempre più distratti di altri.

Come gli iPhone 12 resistono agli urti rispetto all’iPhone 11

Un contributo informativo importante sotto questo punto di vista ci arriva da MacRumors. In particolare, la fonte ci ha parlato oggi 8 novembre di un test di caduta sul marciapiede a faccia in giù a sei piedi. Ebbene, pare chi il nuovo iPhone 12 abbia subito piccole crepe e angoli con spigoli graffiati, lasciando solchi taglienti nel metallo. Secondo Allstate, questo risultato è stato significativamente migliore sia del suo predecessore, lo stesso iPhone 11 menzionato in precedenza, sia del Samsung Galaxy S20.

Al contrario, l’iPhone 12 Pro si è rotto nella parte inferiore dello schermo Ceramic Shield, ma non ha subito malfunzionamenti o danni funzionali evidenti. Anche se è andata leggermente peggio dell’iPhone 12‌, al contempo ha funzionato notevolmente meglio dell’iPhone 11‌ Pro in test simili. In sostanza, la parte anteriore del Ceramic Shield rappresenta senza ombra di dubbio un enorme miglioramento se confrontata con quanto visto nel 2019.

Inoltre, il design sembra migliorare la durata su entrambi i telefoni quando vengono lasciati cadere sui pannelli posteriori. Detto questo, entrambi i telefoni sono stati danneggiati se lasciati cadere su un marciapiede e, visti i significativi costi di riparazione, è decisamente consigliato di utilizzare cover e protezioni varie per evitare brutte sorprese con il proprio iPhone 12 nei prossimi mesi.