Sale l’attesa per gli MTV EMA in diretta l’8 novembre, con l’arrivo sul palco delle Little Mix fresche di pubblicazione del nuovo album Confetti.

Tanti e diversi i performer di questa nuova edizione degli Awards, che sarà presentata da Perrie Edwards, Jade Thirlwall, Leigh-Anne Pinnock e Jesy Nelson, per un ritorno sul palco dopo l’esibizione con Nicki Minaj in Woman Like Me del 2018 in veste di conduttrici, performer e candidate alla conquista di una statuetta.

La diretta della nuova edizione degli MTV EMA a conduzione speciale Little Mix è in programma per domenica 8 novembre, a partire dalle ore 21. Sarà possibile seguire l’evento su MTV, al canale 130 di Sky e in simulcast su MTV Music ai canali 131 e 704 di Sky. La serata sarà anche trasmessa in streaming per tutti gli abbonati a Now Tv.

Le Little Mix, che quest’anno saranno alla guida della manifestazione, vengono dalla pubblicazione del loro ultimo album Confetti, che hanno anticipato con i singoli Break Up Song, Holiday e Sweet Melody. Alle loro performance si uniranno quelle di Alicia Keys, della star svedese Zara Larsson, di Sam Smith e di Maluma.

Come ogni anno, è prevista anche la partecipazione dei presenter, in questa stagione individuati in Lewis Hamilton, Anne-Marie e Big Sean.

Il 2020 è l’anno delle tante nomination di Lady Gaga, che si conferma regina delle nomination con ben 7 categorie. A seguire, Justin Bieber e i BTS. L’artista di Chromatica aveva regnato incontrastata anche all’ultima edizione dei VMA, nei quali aveva conquistato 5 premi con 5 esibizioni diverse e 5 mascherine scelte per ogni ritorno sul palco.

Sul fronte italiano, abbiamo una categoria di artisti eterogenei scelti per concorrere al titolo di Best Italian Act. Si tratta di Elettra Lamborghini, Diodato, Levante, Irama e Random. La rappresentanza italiana agli MTV EMA sarà assente ma sarà comunque proclamato uno dei vincitori di categoria.