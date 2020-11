Il finale de L’Allieva 3 regalerà il lieto fine ad Alice e Claudio? Magari con il tanto agognato matrimonio? Dopo quattro anni e tre stagioni, la fiction di Rai1, tratta dai romanzi di successo di Alessia Gazzola, si conclude stasera, domenica 8 novembre.

Ultimi due episodi in cui si deciderà il destino di tutti i personaggi. Al centro delle vicende, non solo i protagonisti interpretati da Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, ma sapremo anche come andrà a finire con il caso di Giacomo; la Suprema ritroverà la figlia? Tra Lara e Marco tornerà il sereno? E poi ci sono Erika e Paolone, il PM Einardi e Silvia. Le storie personali dei nostri protagonisti si intrecciano con i casi d’indagine: pronti a dire addio ad Alice Allevi? Ecco le anticipazioni.

Nell’episodio 3×11 dal titolo L’ultima cena, Claudio e Alice restano uniti per Giacomo. I due seguono l’istinto, un’intuizione che può aiutarli a scagionare il fratello di CC. Intanto, dopo Lara, anche Paolone è alle prese con la sua prima perizia: la misteriosa morte per avvelenamento di un noto critico gastronomico. Infine, nonostante la Suprema le abbia intimato di lasciare stare, Alice compie un ultimo tentativo nel ricercare la figlia a cui la direttrice dell’Istituto aveva rinunciato tanto tempo fa.

A seguire, il finale di stagione, l’episodio 3×12 intitolato Insieme, connessi, finché morte non ci separi. Giacomo viene provvisoriamente scarcerato: le intuizioni di Alice e Claudio erano quindi giuste. Il caso fa ripartire le indagini sul delitto al golf club. Intanto, la nostra protagonista scopre che qualcuno all’interno dell’Istituto di medicina sta cercando informazioni sulla Manes. E forse la persona che desidera così tanto incontrare è più vicina a lei di quanto non immagini. Intanto, arriva il giorno fissato per il matrimonio di Alice e Claudio, ma il lieto evento passa inosservato. Niente fiori d’arancio?

Nel cast de L’Allieva 3, Alessandra Mastronardi nei panni di Alice Allevi; Lino Guanciale è Claudio Conforti; Francesca Agostini è Lara Proietti; Pierpaolo Spollon è Marco Allevi; Chiara Mastalli interpreta Silvia Barni; Emmanuele Aita è Paolo Macrì; Francesco Procopio è Giorgio Anceschi; Fabrizio Coniglio è Fabrizio Visone; Anna Dalton è Cordelia Malcomess; Giorgio Marchesi è Sergio Einardi; Giselda Volodi è la professoressa Valeria Boschi; Claudia Gusmano è Erika Lastella. New entry Antonia Liskova nel ruolo della Professoressa Andrea Manes; Sergio Assisi è Giacomo Conforti, fratello di Claudio; Stefano Rossi Giordani interpreta Sandro; e Giorgia Gambuzza è Giulia.

L’appuntamento con il finale de L’Allieva 3 è per stasera alle 21:25 su Rai1. Ecco il promo dell’ultima puntata: