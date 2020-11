Donald Trump non sarà più il presidente degli Stati Uniti a partire dal 20 gennaio del 2021. A mezzogiorno in punto, a seguito dell’avvenuta elezione di Joe Biden confermata nelle ultime ore, il tycoon newyorkese dovrà passare il testimone all’avversario, indipendentemente dal suo accettare o meno la sconfitta alla corsa alla Casa Bianca.

Come se non bastasse, tra i tanti privilegi persi, Donal Trump rischia pure il ban su Twitter, uno dei social network più diffusi al mondo che già in passato ha assunto una linea piuttosto dura nei confronti di fake news e dichiarazioni non dimostrabili – che tanto hanno giocato proprio nella campagna elettorale di Trump. Negli ultimi anni, Twitter non ha potuto bannare l’ex presidente USA in virtù della sua carica istituzionale, in quanto i suoi messaggi – per quanto controversi – sono stati intesi come comunicazioni d’interesse pubblico.

Come riportato sulle pagine del sito Engadget grazie alle dichiarazioni dirette di un portavoce della società “dell’uccellino”, le cose sono destinate a cambiare a partire dal 20 gennaio del prossimo anno, quando i cinguettii di Donald Trump diverranno solo di carattere personale:

I tweet vengono considerati di pubblico interesse solo per i leader mondiali in carica e per i candidati, e non ai cittadini privati che non occupano più tali posizioni.

Di conseguenza, dal momento in cui Joe Biden si insedierà alla Casa Bianca, Twitter potrà bannare Trump nel caso in cui dovesse violare le proprie linee guida ed il regolamento interno. Naturalmente, tale azione di protezione, si trasferirà anche sugli account ufficiali @POTUS, @FLOTUS e @WhiteHouse, oltre che a quelli personali di Joe e Jill Biden e la nuova vice presidente Kamala Harris. Come alcuni di voi già sapranno, poi, negli ultimi giorni la stessa Twitter aveva oscurato dei messaggi di Trump sulla piattaforma in quanto etichettati come falsi per via delle affermazioni non verificate presenti al loro interno.