Buon compleanno Can Yaman. Oggi i fan dell’attore turco si sono mobilitati per far arrivare fino in Turchia i loro complimenti, i loro auguri e i loro regali, in occasione di questo giorno speciale in cui compie 31 anni. Classe 1989, Can Yaman ha conquistato il pubblico italiano ormai tre anni fa quando ha esordito in BitterSweet Ingredienti d’amore raccogliendo un testimone davvero scomodo, quello lasciato dall’amato Serkan Çayoğlu. In molti sperano che con la fine de Il Segreto l’invasione turca si completi su Canale5 con l’arrivo delle serie tv tanto amate nella programmazione giornaliera ma, fino a quel momento, non possiamo far altro che seguire DayDreamer Le Ali del Sogno e oggi unirci ai fan al grido di Buon Compleanno Can Yaman.

Al momento sui social l’attore non ha ancora ringraziato i fan turchi e italiani per la mobilitazione di oggi e, intanto, Mediaset ha deciso di festeggiare con uno speciale pomeriggio su La5 in sua compagnia. Sulla pagina Facebook della rete si legge: “Abbiamo fatto le cose in grande… per il nostro Can Yaman ovviamente. Pronti a festeggiare con noi il suo compleanno? Alle 18.35 non perdete un piccolo speciale dedicato all’attore e un doppio appuntamento con #DayDreamer”.

Chi ha seguito Can Yaman in questi anni sa bene che l’attore ci ha regalato momenti di alta tensione ma anche romantici e hot. Sono ormai un cult le scene in cui lo abbiamo visto in tutta la sua bellezza e oggi abbiamo deciso di metterne insieme nel giorno del suo compleanno. Sappiamo bene che Can non ama essere “ricordato” per il suo fisico e non mettiamo in dubbio la sua bravura, ma le fan amano anche questo. Le immagini che abbiamo messo insieme sono tratte da DayDreamer e da Bay Yanlis, ce n’è una che lui stesso ha postato quando è stato la prima volta in Italia e a Napoli e, infine, c’è quella del famoso bacio tra Can e Sanem che sicuramente ha emozionato i fan.