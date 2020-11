Continua l’appuntamento con le repliche di Lucifer 3 su Italia1. Dopo la pausa Halloween della scorsa settimana, con la rete Mediaset che ha proposto I Simpson con una maratona a tema, la serie tv con protagonista Tom Ellis torna ad occupare il sabato pomeriggio. Al momento Italia1 ha in programma di riproporre solo la terza stagione, composta da 24 episodi (più due bonus, ancora mai andati in onda); non sappiamo se in futuro anche la quarta e la quinta, disponibili invece su Netflix, sbarcheranno in chiaro. Ecco le anticipazioni sull’episodio in onda nel pomeriggio di sabato 7 novembre.

Si intitola L’ultimo cuore infranto l’episodio 3×18, ed ecco la trama, seguita dal promo in lingua originale:

Quando Chloe e Lucifer vanno a caccia di un serial killer che prende di mira le coppie innamorate, Pierce capisce che il caso è legato a un omicidio che aveva risolto in precedenza, nel lontano 1958. Poi, Lucifer è sconvolto quando Pierce cambia improvvisamente idea riguardo a una decisione importante.

Lucifer 3 su Italia1 torna in onda sabato 14 novembre conla replica dell’episodio 3×19 intitolato Un demone in prigione, di cui vi riportiamo la trama:

Quando Maze risulta essere la prima sospettata di un omicidio, Lucifer e Chloe entrano nel mondo dei cacciatori di taglie per cercare di indagare sul caso. Maze decide di voler tornare all’Inferno, ma dopo che Lucifer rifiuta la sua offerta, lei si rivolge a Pierce per chiedergli aiuto. Nel frattempo, la salute mentale di Charlotte viene testata quando fa una grande scoperta, mentre Chloe ammette di frequentare qualcuno.

Nel cast di Lucifer 3, Tom Ellis nel ruolo di Lucifer Morningstar; Lauren German è la detective Chloe Decker; DB Woodside interpreta Amenadiel; Lesley-Ann Brandt è Maze; Kevin Alejandro è il detective Dan Espinoza; Scarlett Estevez nel ruolo di Trixie; Rachael Harris è la dottoressa Linda Martin; Tricia Helfer interpreta Charlotte; Aimee Garcia nel ruolo di Ella Lopez. New entry Tom Welling nel ruolo di Marcus Pierce.

La sesta stagione, attualmente in produzione, sarà l’ultima per la serie tv. Tom Ellis ha infatti confermato la sua volontà a non proseguire oltre, sentendosi pronto a dire addio al suo alter ego dopo quasi cinque anni di messa in onda.

Dalle 15:05 Italia1 trasmette tre episodi di Manifest con una nuova maratona pomeridiana fino alle 18:00. L’appuntamento con Lucifer 3 è alle 14:15.