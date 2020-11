Dopo una pausa dovuta all’omaggio a Sean Connery in occasione della sua scomparsa sabato scorso, riprende regolarmente la programmazione settimanale di Criminal Minds 15 su Rai2, con un nuovo episodio in onda sabato 7 novembre alle 21.50 in prima visione in chiaro.

La quindicesima ed ultima stagione dello storico crime CBS, arrivato al capolinea all’inizio di quest’anno negli Stati Uniti, ha debuttato su Rai2 il 24 ottobre (dopo essere stata trasmessa in anteprima da FoxCrime), collocata al sabato sera tra SWAT e Bull. L’ultimo capitolo del procedural di grande successo dedicato agli esperti psicocriminologi dell’FBI si snoda tra soli dieci episodi, tra singoli casi da risolvere e una trama orizzontale dedicata alla ricerca spasmodica del Camaleonte (Michael Moses), il serial killer trasformista già sfuggito una volta a Rossi.

Ed è proprio la ricerca di Lynch e di sua figlia Grace (la guest star Alex Jennings) ad impegnare la squadra nel secondo episodio di Criminal Minds 15 su Rai2 in onda il 7 novembre alle 21.50. Nell’episodio dal titolo Risvegli, dopo il finale shock della première di stagione, JJ è rimasta ferita nello scontro con Everett, ancora una volta capace di sfuggire insieme a sua figlia.

Ecco la trama del secondo episodio di Criminal Minds 15 su Rai2.

Con un membro dell’Unità di Analisi Comportamentale in ospedale, il team cerca Everett Lynch e sua figlia Grace. Inoltre, Spencer ha un incontro significativo con sua madre, Diana Reid, mentre sta vivendo un periodo di lucidità.

L’appuntamento con il terzo episodio di Criminal Minds 15 su Rai2, dal titolo Curiosità Morbosa, è per venerdì 14 novembre: il team dell’Unità di Analisi Comportamentale dell’FBI si ritroverà ad indagare su una serie di esplosioni fatali apparentemente casuali in Kentucky e Tennessee.

La programmazione della serie, salvo cambiamenti, proseguirà con un episodio a settimana di Criminal Minds 15 su Rai2 ogni venerdì sera alle 21.50 fino al 2 gennaio 2021, quando sarà trasmesso il finale di serie.

