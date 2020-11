Con l’arrivo del primo weekend successivo al DPCM di novembre, si è venuta a creare grande confusione in Italia a proposito della temuta chiusura supermercati. Soprattutto per quanto concerne la zona rossa. Ci sono limitazioni di orari e spostamenti rispetto al Comune in cui ci troviamo? Proviamo a fare chiarezza, tra informazioni disponibili e deduzioni alle quali possiamo arrivare facilmente, grazie anche all’esperienza che abbiamo accumulato in primavera. Quando era in atto un lockdown con restrizioni se vogliamo più severe.

A dirla tutta, in quella fase hanno preso piede in rete anche numerose bufale, come quella relativa a false ordinanze sulla chiusura supermercati che trattammo anche noi. Fake news che, soprattutto in quel contesto, non hanno fatto altro che aumentare l’ansia e i timori di milioni di italiani. Come stanno le cose oggi? Naturalmente, non ci sarà alcuna limitazione per chi si trova in zona gialla, in quanto ci potremo spostare tranquillamente in altro Comune per fare la spesa. Attenzione, però, ad ordinanze locali, come quella che in Campania vieta gli spostamenti in altre province.

Dritte su orari e chiusura supermercati con DPCM novembre nelle zone rosse

Per quanto riguarda le zone rosse, non ci sarà alcuna chiusura supermercati. In linea di massima, dovrebbero essere aperti anche quelli che si trovano nei centri commerciali, almeno per quanto concerne i beni essenziali. Per quanto concerne invece la questione degli spostamenti dal proprio Comune, come tutti sanno il DPCM di novembre non li consente. Non ci sono paragrafi relativi alla spesa, ma tendenzialmente possiamo immaginare che lo spostamento sia previsto con autocertificazione qualora all’interno del Comune di residenza ci sia carenza di supermercati. Almeno per una specifica tipologia di prodotto.

In linea di massima, dunque, poche limitazioni su orari e chiusura supermercati. Si potrebbe quasi dire che non cambi nulla sotto questo punto di vista.