Luca Guadagnino regista di una nuova serie tv? Oltreoceano tutti lo vogliono: dopo We Are Who We Are, serie in onda su Sky, il regista di Chiamami col tuo nome sarebbe a un passo dal concludere le trattative che lo vedrebbero dietro la macchina da prese di una miniserie BBC.

Si tratta di un nuovo adattamento televisivo di Ritorno a Brideshead, romanzo dello scrittore britannico Evelyn Waugh. Stando alle ultime indiscrezioni fornite da Deadline, la BBC sta tentando di convincere Guadagnino da ben due anni, e di recente Piers Wenger – addetto alla programmazione dei dramma sulla rete – è volato in Italia per discetere del progetto con lo scrittore e regista. Allo stesso tempo, We Are Who We Are sbarca nel Regno Unito: lo show è stato infatti acquistato dalla BBC Three per la messa in onda.

Il remake si preannuncia stellare, con un cast hollywoodiano d’eccezione – Deadline cita Ralph Fiennes, Cate Blanchett e Andrew Garfield, con i primi due nei panni di Lord e Lady Marchmain e l’ex Spider-Man nel ruolo del protagonista Charles Ryder. Inoltre, il Daily Mail aveva fatto anche i nomi di Rooney Mara e Joe Alwyn, ma al momento non ci sarebbe nulla di certo.

Ritorno a Brideshead esplora le tematiche della differenza di classe, i contrasti religiosi tra cattolici e anglicani, l’omosessualità e l’ipocrisia della società inglese tra le due guerre. La storia è incentrata su Charles Ryder e la sua amicizia con la famiglia aristocratica dei Flyte, che vivono nel sontuoso castello di Brideshead. Ryder ha rapporti con due dei Flyte: Julia e Sebastian, con cui stringe amicizia all’Università di Oxford.

Il romanzo di Waugh è stato portato sullo schermo in una miniserie di ITV del 1981, trasmessa in Italia due anni dopo. Jeremy Irons ha interpretato Charles Ryder. Nel cast anche il leggendario attore Laurence Olivier. Le pagine del libro sono state adattate anche in un film del 2008 con Matthew Goode nel ruolo del protagonista.

Insomma, dopo We Are Who We Are, vedremo Luca Guadagnino regista di una seconda serie tv. Richiesto all’estero quanto in Italia, l’agenda dello sceneggiatore inizia a farsi fitta. Tra i progetti futuri c’è il sequel di Chiamami col tuo nome, il nuovo adattamento de Il signore delle mosche, e il remake di Scarface.