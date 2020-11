La causa della morte di Stefano D’Orazio dei Pooh non è ancora stata confermata in via ufficiale, tuttavia sembra sia legato al Coronavirus. Da pochi minuti abbiamo appreso della triste scomparsa del musicista dei Pooh e la stessa band ha confermato la morte di Stefano D’Orazio attraverso alcuni messaggi sui social.

Ma qual è la causa della morte di Stefano D’Orazio? Nell’annunciare la notizia, su Rai1 si accenna al Coronavirus. Durante la serata di Tale e Quale Show viene infatti comunicato ai telespettatori che Stefano D’Orazio ha lasciato questa vita a causa del Covid-19. La notizia si sparge a macchia d’olio e sembra essere confermata anche dalle parole dei Pooh ma si attendono conferme ufficiali.

La causa della morte di Stefano D’Orazio potrebbe effettivamente essere legata al Coronavirus. I Pooh confermano la notizia della sua scomparsa e gli lasciano un un ultimo saluto, spiegando ai fan la situazione.

Stefano D’Orazio era ricoverato da una settimana. Per rispettare la sua privacy, i Pooh non ne avevano parlato e lo stesso avevano fatto i suoi amici e i suoi parenti. Nel pomeriggio di venerdì 6 novembre Stefano D’Orazio sembrava migliorare ma in seguito si è aggravato, questo si apprende dalla comunicazione sulla pagina ufficiale dei Pooh.

“Oggi pomeriggio, dopo giorni di paura, sembrava che la situazione stesse migliorando… poi, stasera, la terribile notizia”, scrive il gruppo nel quale D’Orazio suonava la batteria. A parlare sono Roby, Red, Dodi e Riccardo, i suoi compagni di avventura musicale ma soprattutto nella vita. Non solo un collega ma un amico oggi lascia questa vita.

I Pooh non fanno riferimento, però, ai motivi della scomparsa. La causa della morte di Stefano D’Orazio potrebbe effettivamente essere legata al Covid-19 ma non ci sono conferme in merito, nel momento in cui questo articolo viene scritto. Non tarderemo ad aggiornarvi qualora emergessero notizia certe sulla causa della morte di Stefano D’Orazio.