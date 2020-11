Arrivano ulteriori indicazioni interessanti in queste ore per chi si ritrova con uno smartphone Huawei e Honor compatibile con il piano di aggiornamenti mensili. Se da un lato abbiamo modelli meno recenti che di recente hanno ricevuto patch non freschissime, come abbiamo avuto modo di constatare questa mattina con il nuovo pacchetto software per Huawei Mate 10, allo stesso tempo ci sono altri aspetti che dobbiamo prendere in considerazione a novembre. Solo così, infatti, capiremo cosa ci aspetta nelle prossime settimane.

Cosa succede agli smartphone Huawei e Honor con aggiornamento di novembre

In particolare, come riporta Huawei Central, la società ha continuato a distribuire aggiornamenti di sicurezza per i sui dispositivi, nonostante da un po’ di tempo a questa parte tutti gli occhi siano per forza di cose su EMUI 11. Il colosso cinese nelle ultime ore ha rilasciato i dettagli della patch relativa al nuovo aggiornamento EMUI di novembre 2020 che sarà presto disponibile per tanti prodotti Huawei e Honor. In attesa di upgrade più importanti, dunque, è importante comprendere per quale ragione si dovrà procedere con il download al momento della ricezione dell’apposita notifica.

Gli aggiornamenti di sicurezza per i dispositivi Huawei includono CVE (Common Vulnerabilities and Exposure) annunciato nel bollettino sulla sicurezza di Android di novembre 2020, ma come avviene con Samsung, abbiamo anche interventi specifici del produttore per i propri dispositivi che vanno oltre le linee guida di Google. In totale, tra vulnerabilità critiche e a priorità elevata, abbiamo almeno 19 problemi che verranno archiviati con l’aggiornamento di novembre.

Fate dunque molta attenzione e, nel momento in cui sarà disponibile, portate a termine il download del nuovo aggiornamento di novembre per i vostri dispositivi Huawei e Honor compatibili con il pacchetto software. A voi è già arrivato il firmware? Fateci sapere a seguire con un commento.