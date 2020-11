L’aggiornamento EMUI 11 è più che atteso da un numero crescente di possessori di smartphone Huawei e Honor. Con il mese di novembre appena cominciato, è più che giusto fare il punto della situazione sulla distribuzione della nuova interfaccia, tra l’altro per un numero corposo di 37 modelli dei due brand finora supportati per il prezioso update. Quanto riportato di seguito, grazie anche al contributo della fonte Huawei Update,, si riferisce al mercato cinese ma è senz’altro l’esatta fotografia di quanto vedremo nel breve periodo anche in Europa e dunque l’Italia.

Per quanto riguarda l’ultima serie Huawei P40, questa ha cominciato a ricevere la versione stabile, ufficiale e definitiva proprio dell’interfaccia EMUI 11 il giorno 5 novembre per i modelli standard, P40 Pro e P40 Pro Plus. Il passo in avanti è stato compiuto contemporaneamente anche per tutti i Huawei Mate 30 top di gamma, dunque per le versioni Pro 4G e 5G e anche per l’esemplare Porsche Design. I più vecchi Huawei P30 sono invece in fase di beta interna dallo scorso 21 ottobre e lo stesso discorso vale per i Huawei Mate 20, ma dal 3 novembre.

Lo stato dell’arte per l’aggiornamento EMUI 11 sui Huawei Nova 7 è invece il seguente: modello standard e Pro sono in beta pubblica dallo scorso 28 ottobre e lo stesso vale per i più datati Nova 6. per i pieghevoli Mate X e Xs la beta pubblica è prevista per il corrente mese di novembre, mentre per i tablet MediaPad Pro e Pro 5g si parla già di versione stabile dell’adeguamento nei prossimi giorni. Solo per i modelli MediaPad M6 siamo ancora in fase beta interna programmata sempre nel corso di questo mese.

Qual è invece la situazione della distribuzione dell’aggiornamentoMagic UI 4.0 per gli smartphone Honor? Per tutta la serie Honor 30 e V30 la beta pubblica è partita lo scorso 28 ottobre. Andando invece a ritroso, per gli Honor 20 e V20 lo stesso passaggio è previsto ad inizio novembre.