Quello di oggi di DayDreamer sarà un addio o solo un arrivederci? Non è la prima volta che si parla a di Can e Samen per via della programmazione ballerina di cui spesso sono vittima, ma oggi è tutto diverso perché i rumors sono diventati realtà. Con la conferma che da sabato 14 novembre tornerà in tv Amici di Maria de Filippi, arriva anche quella che il pubblico di Canale5 dovrà rinunciare a DayDreamer, almeno alla puntata del sabato pomeriggio.

Da sabato prossimo andranno in onda un mini puntata di Beautiful, alle 14.10 ci sarà Amici 2021 e a seguire Verissimo. Addio Daydreamer e Una Vita, quindi, che andranno in onda solo alla domenica pomeriggio con una singola puntata salvo ulteriori cambiamenti. Inutile dire che il pubblico è già in rivolta e che in molti sono pronti a boicottare Canale5 che, dal canto suo, promette che le cose potrebbero andare meglio nel periodo natalizio quando sia Amici che Uomini e donne si fermeranno, a quel punto toccherà a DayDreamer farà la sua parte?

Intanto, nella puntata di oggi, 7 novembre, di DayDreamer, Nihat deve gestire le improvvise richieste di una clientela ossessionata dai prodotti biologici, ma questo non è il suo unico grattacapo visto che riceve la notizia dell’imminente fidanzamento di Lelyla con Osman. Dopo il colpo di testa della sorella di Sanem, stanca di Aylin ed Emre, il bel macellaio brucia le tappe: si presenterà direttamente a casa di Leyla per chiederle la mano.

Ecco il promo originale della nuova puntata di oggi:

All’evento parteciperanno anche Cengiz e Can, mentre Emre verrà a sapere del fidanzamento da Hüma. Sanem è preoccupata per sua sorella, teme che la scelta di Leyla sia condizionata dalla sua frustrazione nei confronti di Emre che, alla fine, si presenta a casa sua per cercare di dissuadere la prossima sposa ma poi si pente un attimo dopo.