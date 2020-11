Renato Zero a Tale e Quale Show per una sorpresa che ha meravigliato il pubblico. Il Re dei Sorcini si è presentato in studio dopo l’esibizione di Pago e Agostino Penna, che hanno interpretato due momenti diversi della sua carriera nella seconda puntata del Torneo.

Le prime anticipazioni sulla possibile presenza di Renato Zero in studio sono state date durante le esibizioni dei due concorrenti, con le inquadrature di una parte della mano che è stata immediatamente riconosciuta dai fan.

All’improvviso, ecco arrivare Renato che intrattiene il pubblico con il suo ultimo singolo L’Amore Sublime, con il quale ha aperto il secondo capitolo del cofanetto celebrativo Zerosettanta. L’artista romano è in radio anche con L’Angelo Ferito, con il quale ha aperto il terzo volume del box. La seconda uscita del cofanetto è anche la più venduta della settimana.

I due concorrenti chiamati a fare la sua imitazione, Agostino Penna e Pago, hanno poi voluto rendergli omaggio in I Migliori Anni Della Nostra Vita ma – come prevedibile – Renato Zero non è riuscito a stare fermo e ha raggiungo il centro del palco per cantare tutti insieme, anche con l’amico Giorgio Panariello.

Renato Zero è stato inoltre ospite di una puntata molto difficile, nella quale Carlo Conti è stato assente perché ricoverato in ospedale. Il conduttore è intervenuto telefonicamente per rassicurare tutti sulle sue condizioni:

“Vi voglio salutare e ringraziare. È stata una settimana particolare e non riesco a essere lì con voi, né a farlo da casa come l’altra volta. Siete partiti fortissimo e vi voglio ringraziare. Voglio ringraziare anche Enrico, che si è aggiunto alla nostra meravigliosa squadra e Gabriele Cirilli, che farà perfettamente gli ascensori. Vi guardo da RaiPlay. Volevo mandare poi il mio ricordo personalissimo a Gigi Proietti, che è stato a lungo su quel banco. Spero di stare bene, di passare una buona settimana. Divertitevi questa sera, divertitemi e la prossima settimana spero di poter stare tutti insieme e abbracciarci presto”

A Loretta Goggi, il compito di annunciare in diretta la morte improvvisa di Stefano D’Orazio, annunciata via Twitter da Bobo Craxi e ripresa successivamente dai Pooh in un comunicato congiunto nel quale hanno dato l’ultimo saluto al loro batterista.

