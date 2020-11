Riparte Young Sheldon su Italia1 con gli episodi della prima stagione. Lo spin-off di The Big Bang Theory torna in onda a partire dal 6 novembre, tutti i giorni, nel pomeriggio della rete Mediaset.

La serie tv, creata da Chuck Lorre e Steven Molaro (gli stessi produttori esecutivi di The Big Bang Theory), è incentrata sull’infanzia di Sheldon Cooper. La storia è ambientata in Texas negli anni Ottanta, dove troviamo il piccolo genio inizia a frequentare il liceo all’età di 9 anni. Mentre cerca di ambientarsi in un luogo adulto, Sheldon è alle prese con una famiglia in cui si trova poco a suo agio; sua madre Mary è una fervente cristiana battista; suo padre, George Cooper Sr. è un allenatore della squadra di football americano che però presta poca attenzione al piccolo Sheldon. Il futuro genio della fisica ha anche un fratello, Georgie, adolescente sbruffone con poca voglia di studiare, e una sorella gemella, Missy, alla moda e chiacchierona. I due fratelli non perdono mai occasione di prenderlo in giro o renderlo vittima dei loro scherzi.

L’appuntamento con Young Sheldon su Italia1 inizia oggi 6 novembre con i primi due episodi della stagione, tutti i giorni a partire dalle 15:55 dopo The Big Bang Theory (che inizia alle 15:05).

Nel cast di Young Sheldon, Iain Armitage nei panni del giovane protagonista Sheldon Cooper; Zoe Perry interpreta Mary Cooper; Lance Barber è George Cooper Senior; Montana Jordan è George “Georgie” Cooper Junior; Raegan Revord è Melissa “Missy” Cooper; e Annie Potts nel ruolo di Costance “Connie” Tucker, la nonna di Sheldon. Jim Parsons è la voce narrante della serie e anche tra i produttori esecutivi.

La seconda stagione di Young Sheldon è ancora inedita in chiaro ma arriverà prossimamente su Italia1; al contrario è già stata trasmessa prima sul canale Joi, poi su Premium Stories. La terza stagione ha subito diversi cambi di programmazione a causa dell’emergenza sanitaria in corso. La serie è stata inoltre rinnovata per una quarta stagione che ha debuttato il 5 novembre 2020 sulla rete americana CBS.

Le vicende del piccolo Young Sheldon vi aspettano tutti i giorni su Italia1 a partire dal 6 novembre.