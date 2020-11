PAGELLE MICHELE

DANIELA COLLU N.C.

Non credo sia intelligente né giusto, oggi, dare un voto alla brava Daniela Collu. Non lo è perché la sua presenza sul palco di XF2020 è in qualche modo la constatazione anche leggera di un momento pesante che stiamo vivendo tutti quanti. Come del resto lo era stata l’intro tramite video di Cattelan, un Cattelan bravo nel dissimulare quel che poi ha raccontato, la noia e soprattutto la preoccupazione per sé e la paura per la sua famiglia, più che bravo, bravissimo. Col che non voglio affatto sminuire la Collu, che un palco lo meriterebbe. Ma votarla entrata in corsa in quella che, musicalmente parlando, credo sia stata la più brutta puntata di tutti i tempi, mi sembra poco generoso nei suoi confronti. E il non poter dire a Cattelan che sarebbe il caso di smettere di presentare XF mi immalinconisce oltremodo. Quindi brava Daniela, ma Alessandro, torna presto, qui ti si aspetta pronti a farti lo schiaffo del soldato.

HELL RATON 3

Mi hai sorpreso. Cuoricini. GG. Pareva fosse amore invece era mio figlio quando aveva cinque anni (e aveva la febbre alta).

MANUEL AGNELLI 2

La prima volta che è arrivato da queste parti voleva scoprire il nuovo Lou Reed, e ha tirato fuori i Maneskin. Stavolta è tornato per sovvertire il sistema, ma definisce strabilianti canzoni che non dico a un rockettaro di lungo corso, ma anche a uno che trovi decisamente rock un brano di Michael Bolton farebbero cagare. Che dire? Guardi a come sta invecchiando male Manuel Agnelli e ti viene voglia di assumere come social media mangarer Giovanni Toti, il presidente della Liguria.

PS

Il 2 è per aver assegnato i Ramones ai Manitoba

MIKA6

Un enigma. Questo penso di Mika. Uno capace di sfornare qualche bella canzone, ma anche di incidere una cover oggettivamente orribile come Bella d’estate, oltraggio alla memoria di Mango. Uno capace di parlare un italiano migliore di tanti altri giudici, decisamente capace di parlarlo dimostrando una intelligenza colta, la scelta di portare NAIP ai live lo attesta, ma che poi a volte va come in black out e dice cose incomprensibili, non per una faccenda di familiarità con la lingua, ma proprio per i contenuti espressi, per i giudizi musicali. Va detto che quest’anno è il solo a dire, a tratti, cose sensate.

EMMA 1

Qualcuno, visto quel che in genere scrivo su Emma, potrebbe pensare che ce l’ho con lei per qualcosa di personale. Perché, non pago di averla sempre definita come una interprete dozzinale, scarsamente dotata di gusto, assolutamente incapace di azzeccare le canzoni da pubblicare, strafottente e anche poco elegante, una che, l’ho scritto, ha funzionato solo nel momento in cui si è mostrata momentaneamente debole, prima con le corna, poi con la malattia, in entrambi i casi esplicitate senza remore, ora la sto trattando alla stessa maniera come giudice di un talent, andando quindi a criticare sia il suo gusto musicale che il suo porsi di fronte alla telecamera, lei che in fondo è giusto questo, un personaggio televisivo. In realtà ho sempre scritto esattamente quello che penso, e sfido chiunque a dimostrarmi che ho sbagliato anche di qualche centimetro mira. Parlo ovviamente a chi è in grado di parlarmi guardandomi in faccia, no a chi per sua natura è abituato a stare carponi. Ciò detto Emma ancora una volta si dimostra la tamarra arrogante che è, cita i Rage Against the Machine a cazzo, per dire, come chi vuole far vedere che ne sa, ma sbaglia citazione. il giudice con la peggior squadra di sempre in un talent che da anni è una sorta di armata Brancaleone. Cara Emma, a voler dar fuoco alle persone, a volte, ci si scotta.

LITTLE PIECES OF MARMELADE 8

Manuel Agnelli parlerebbe di attitudine, intendendo con questa parola una traduzione a cazzo del termine inglese attitude, atteggiamento. Ecco, se guardiamo all’atteggiamento, la cover di Sabotage dei Beastie Boys fatta dal duo marchigiano è perfetta. Energia pura. Casino. Voglia di rivoltare il mondo. Sotto il mero profilo musicale, invece, le cose girano un po’ meno bene di quanto il rumore farebbe pensare, e non saprei dire se più per una questione di resa o proprio per una faccenda di capacità. La voce troppo alta, la chitarra troppo bassa. Ma va bene così. Di fatto i due continuano a sembrarmi una boccata d’aria fresca mentre mi aggiro per una di quelle grotte mefitiche dell’Irpinia, pronto a morire soffocato.

MYDRAMA 4

Piccola storia triste. La cantante più scarsa del gruppo di Hell Raton si cimenta con una cover di Chadia Rodriguez che fa il verso a Christina Aguilera e Jessie J. Ah, però ha sempre l’aututune naturale.

NAIP 6 – –

A metà degli anni novanta la squadra di Castel di Sangro, un piccolo paese montano abruzzese compì il miracolo di essere promossa in Serie B. In una Serie B per altro piena di nomi blasonati, dal mio Genoa al Torino, passando per il Bari, il Perugia, il Palermo. Senza soldi, senza stadio, senza alcuna possibilità rintracciabile nella logica il Castel di Sangro non solo arrivò alla Serie B, ma alla sua prima stagione si salvò con un turno di anticipo sul finale del campionato, dimostrando che a volte i miracoli esistono. Ecco, NAIP è il Castel di Sangro dei talent. Il buon senso gli avrebbe dovuto dire di non partecipare, la logica avrebbe dovuto spingere chiunque a scommette contro qualsiasi ipotesi di un suo passaggio di turno, e invece eccolo qui. Mika gli affida una cover di Gigi D’Agostino, un brano senza testo, non vince il campionato, non ci arriva neanche vicino, ma si salva con una giornata di anticipo sulla fine del campionato e già questo è un piccolo miracolo tra i Vergo e i Manitoba di turno.

BLIND 2

Uscito dal noto ghetto di Perugia (ah, non c’è un ghetto a Perugia? Ponte San Giovanni non è un ghetto dove ci si spara, si muore in strada? Scusate, avevo capito così), Blind porta un brano dei Meduza mettendoci su parole sue. Se dovesse mai capitarmi in futuro cercare l’esempio più ficcante per spiegare a qualcuno cosa intendo con il generico termine “musica demmerda” credo che potrei far tranquillamente ricorso a questa cover, oltre che al repertorio del suo giudice. Imbarazzante.

CMQMARTINA 5

Mi sono lasciato andare a facile entusiasmo, credo. Intendiamoci, la parola entusiasmo non è mai stata trattata male in un mio scritto, prendetela con tutta la cautela del caso. Diciamo che nel pozzo nero del cast di questo XF, CMQMartina mi sembrava, e mi sembra ancora, una delle più valide. Solo che la cover di Battisti è sempre un campo minato, e credo che la cantante lombarda abbia beccato una mina già ai primi passi. Hell Raton dice che il suo compito era rendere Battisti immortale, scemo io che pensavo lo avesse già fatto Battisti da solo, anche un filo meglio di CMQMartina. Solo per averlo pensato, Manuelito e la ragazza, gli schiaffoni che si meriterebbero. Resta che la trovo meglio di quasi tutti gli altri, e che il suo repertorio è sicuramente da seguire con interesse, lo stesso che, mentre sto aspettando che mia moglie scelta un vestito da andarsi poi a provare con calma nei camerini di un negozio (parlo di un presente che appartiene a prima del Covid e spero a dopo il Covid), sottoponendomi a una estenuante attesa, riservo a una macchia sulla parete del negozio, dentro la quale mi perdo fantasticando, certo, ma comunque qualcosa che con l’interesse ha a che fare.

MANITOBA 2

Quando a suo tempo Britney Spears, dico Britney Spears, non due scappati di casa in gara a X Factor, si confrontò con una cover di I Love Rock’n’Roll di Joan Jett provai un forte senso di disagio, perché nonostante Britney fosse brava a fare pop, quella canzone privata della giusta carica rock, e stiamo parlando di Joan Jett, eh, non di Christina Martinez, diventava un petardo bagnato. Ma lì c’era una canzone di Joan Jett cantata da Britney Spears. Qui i Manitoba hanno fatto una cover dei Ramones, dico, i Ramones. Anche io, ascoltandoli, avrei voluto essere sedato, invece purtroppo ero lucido. Roba da coprirli di pece e piume e farli camminare per le strade del centro di Firenze, ma non in questi tempi di pandemia, in una vacanza di Pasqua di quelle piene zeppe di turisti. Nella speranza che qualcuno magari si lasci andare anche a una blanda lapidazione.

MELANCHOLIA 8

Credo che Manuel Agnelli preferirebbe infilarsi un microfono panoramico su per il culo alla GG Allin più che sentir nominare una artista come Poppy, figuriamoci dover assegnare a una band sotto la sua ala protettiva un suo brano e dover far pur finta che gli piaccia. Solo per questo, per avermi indotto a scrivere quanto sopra, dovrei dare ai Melancholia un voto molto basso, ma loro sono proprio bravi, quindi li perdono. Hanno una grande performer, e sanno costruire ottimi tappeti sonori intorno alla sua voce. Mi chiedo solo cosa si provi a star seduti tutta la sera con un microfono panoramico nel culo.

BLUE PHELIX 4

Quasi uno si sente di rimpiangere Roccuzzo. No, scherzo, dai. Blue Phelix sarebbe anche bravo, ma più che altro lo si intuisce, perché l’inedito non girava, la cover di Madame men che meno, insomma, a pensarci bene non si capisce proprio perché dire che è bravo se nei fatti nulla di particolarmente interessante ha fin qui proposto. Ha una bella voce, questo sì, e sa muoversi sul palco. Sapesse usare anche la voce sarebbe già un buon punto di partenza.

VERGO 3

Mika assegna un brano di Laura Pausini a Vergo. Il cantante più tamarro in circolazione da quelle parti, sempre che riesca nella difficile impresa di tenersi la corona del tamarro nei confronti di Blind e Blue Phelix, che canta la cantante più dozzinale del nostro panorama e ne fa una versione reggaeton. Ci mancava giusto qualcuno che mi desse colpetti ritmici sulla testa, come Benny Hill e il mio disagio personale avrebbe toccato il suo apice. Già così, comunque, siamo andati abbondantemente oltre il mio grado di sopportazione. Una esplosione di cattivo gusto.

SANTI 2

Santi credo sia, fatta eccezione per quelli presenti nei gruppi, la quota eterosessuale del cast. Almeno tra i maschi. Magari sbaglio, ma è quantomeno l’unico che non lo nasconde, anzi, ne fa una sua caratteristica, come per altri è una caratteristica il saper cantare, o l’essere estrosi sul palco, o anche solo avere qualcosa da dire. Non che la cosa abbia una implicazione particolare sul giudizio che si trae dalle sue esibizioni, tutte scarsissime, ma lo dico per cercare di capire perché uno così senza talento abbia deciso di cantare. Per la figa, appunto. Altri motivi non ne trovo.

CASADILEGO 4

Casadilego si chiama così non solo per innervosire chiunque abbia più di otto anni, ma anche per omaggiare Ed Sheeran, a suo dire il suo principale punto di riferimento. In realtà tutto, ma proprio tutto, di Casadilego diceva altro, e cioè diceva che il modo di cantare, di vestirsi, di tingersi i capelli, di porsi di fronte a una telecamere, anche del non volersi vedere, come ci hanno raccontato i dietro le quinte, debitamente spammati, fosse ispirata a Billie Eilish. Una sorta di copia precisa precisa. Almeno nelle intenzioni. Purtroppo non nel risultato, anche perché Billie Eilish è viva e lotta insieme a noi. Hell Raton, che non è un fulmine di guerra, ma comunque tra un GG e l’altro qualcosa ne capisce, prova a farle cantare Sunny, dimostrando che anche uno che di musica ne capisce può sbagliare la scelta dei brani. L’effetto è quello di essersi seduti per sbaglio sul telecomando, lì sul divano, e essersi ritrovati sintonizzati su Tale e Quale Show, dove però c’è Valerio Scanu che interpreta Anna Oxa. Le stesse differenze. Forse anche di più. Togliete il forse. Pessima.

PAGELLE LUCIA

DANIELA COLLU 9

Brava, è riuscita a fare questa sostituzione lampo per via del Covid, e non è cosa da tutti. Mi ha colpita in positivo la sua emozione iniziale, che si vedeva fosse autentica.

Nulla da criticare, brava, simpatica, allegra e gentile.

Ottima presentatrice lampo. Brava.

HELL RATON 5,5

Questo giro non t’ho sentito dire tante volte GG, avrai letto la mia pagella?

A parte, il completo e i capelli da tamarro che sta per ricevere la comunione, posso dire che l’ho trovato un pochino più simpatico rispetto alla scorsa volta, ma ancora troppo troppo cocco del prof, in questo i prof sono i concorrenti e da questo capiamo che qualcosa non va.

MANUEL AGNELLI 5,5

Oggi stranamente non mi è stato troppo antipatico, come al solito.

Sono stata d’accordo con i suoi interventi, quasi tutti.

Ma posso dire che questo non è il suo posto, neppure lui vuole stare lì, non capisco perché continui, visto che come lui non può vedere gli altri giudici e i concorrenti la cosa è reciproca, aggiungendo però, anche il pubblico da casa.

MIKA 7.5

Oltre ad essere il giudice che trovo più simpatico e attivo oggi mi sono ritrovata spesso in alcune sue critiche e commenti, come quelli in iniziali in cui ha asfaltato Emma Marrone difendendo i Little Pierce of Marmelade, e ha continuato anche sulla discussione con Naip, bravo Mika, fatti sentire.

Oggi possiamo dire che Emma non le stava particolarmente simpatica.

L’ho trovato più a suo agio a dire la sua in generale e a dare pareri più sinceri, senza aver timore di dire se gli piace o meno qualcuno.

Questo Mika mi è piaciuto di più.

EMMA 2

Emma oggi tutti ce l’avevano con te, come mai? Che hai fatto dietro le quinte?

Mika e Manuel agnelli l’hanno attaccata duramente più e più volte e posso dire che hanno fatto proprio bene.

Lei insopportabile, antipatica, falsa e anche con atteggiamenti piuttosto infantili devo dire, che da una donna adulta stonano anche un po’.

Peggiora poi la situazione con il finto pianto durante un discorso fatto a Casadilego.

Ma la cosa che più mi ha colpito è stato quando a inizio puntata ha detto che Santi è bravo e trasmette tanto, facendo musica con il cuore, lì mi ha fatto capire che di musica ne capisce davvero poco.

Ma l’anno prossimo la mandiamo via, vero?

LITTLE PIECES OF MARMELADE 8

Anche oggi mi sono piaciuti molto, mi hanno ricordato un po’ i System of a Down in questo pezzo.

Li ho trovati come l’altra volta energici, carichi e nuovi in questo ambiente di X Factor.

Come duo decisamente funzionano e l’hanno dimostrato sia questa volta, sia la scorsa.

Sanno fare quello che vogliono dimostrare e sanno trasmettere la loro forza.

Mika ha detto “mi fanno dimenticare un po’ la gara” e ha fatto i complimenti a Manuel Agnelli per averli mantenuti in squadra, dicendo che di solito un gruppo come loro vengono lasciati a casa, e ha ragione, la penso come lui, speriamo in gara ci rimangano per un po’ almeno.

MYDRAMA 4

La sua voce non mi piace. Tutti hanno osannato questa sua bravura dimostrata oggi, io devo capire dove l’hanno vista questa sua personalità.

Ha riadattato la canzone è vero, era diversa, non c’è dubbio, ma non ho trovato nulla di personale in questa performance.

Anzi, scegliendo proprio questo pezzo mi è sembrato ancora più evidente la sua poca personalità, il suo seguire quel tipo di genere e corrente musicale lì, senza metterci minimamente del suo.

In più vorrei aggiungere e accennare al suo giudice, che dire che ha l’autotune incorporato, non so quanto sia un complimento, ma magari la vedo solo io così?

NAIP 9

Ripropongo il concetto della scorsa puntata, lui per me ha vinto a mani basse.

Fa un intero spettacolo non solo una semplice performance.

Anche oggi ha cercato di portare un tema in una canzone che non parla di nulla e non porta contenuti.

Ovviamente, ho preferito il suo inedito della scorsa volta rispetto a questo.

Però è riuscito a farmi sorridere e sorprendere.

Per lo meno riesce a portare colore, simpatia e originalità in un programma che ne ha carenza.

Il problema è fuori da XFactor che potrà fare?

BLIND 2

Amo il leopardato, ma Blind, qualcuno te l’ha detto con quel completo sembravi un carcerato?

Canzone davvero brutta, hanno rovinato un pezzo che a parer mio era veramente bello, mettendoci un suo testo davvero orribile, che non parlava di niente.

Davvero uguale a tutti gli altri rapper italiani, però in maniera peggiore, direi che ci vuole talento anche per questo dai.

Per me è no, bocciato.

Forse anche peggio del suo inedito, che da quanto ha riferito ha fatto molto ascolti su Spotify, questo mi preoccupa un po’…

CMQMARTINA 8

Io non concordo con Manuel, credo la musica sia fatta per unire le persone, per trasmettere concetti ed emozioni, per aiutare.

E a Martina questa canzone questo pezzo ha trasmesso molto e ha deciso di riadattarlo e stravolgerlo, in una maniera tra l’altro che io ho trovato molto bella e coraggiosa comunque.

E a prescindere da questo io la trovo molto brava e fresca, trovo abbia molto talento e sta sera l’ha dimostrando portando un pezzo splendido.

Brava

MANITOBA 3

Anonimi, come l’altra puntata li rivedo come un piatto senza sale.

Non c’è alchimia, non c’è energia, non c’è originalità.

Il loro inedito era davvero brutto e questo pezzo l’hanno fatto anche peggio.

Tra i peggiori concorrenti di XFactor, niente altro da dire perché non mi trasmettono niente.

MELANCHOLIA 8.5

Lei una forza della natura, fatta per stare sul palco, si vede solo da come si muove, da com’è sciolta e dalla sua espressività.

Ha una voce bellissima e sa sfruttarla molto bene.

Oggi hanno fatto una performance incredibile, davvero, la migliore tra tutte, si sono fatti riconoscere portando la loro personalità al massimo.

Si vede il talento che c’è dietro e l’impegno e spero vadano avanti a lungo, perché sono decisamente forti e valgono la pena di essere visti e ascoltati.

Bravi.

BLUE PHELIX 5

Sono di parte, e ammetto che questa canzone mi piace molto, ma l’originale, questa cover non mi è piaciuta per niente, ma proprio affatto.

A tratti mi è sembrato il cantante dei Manenskin, e non lui.

Non ho trovato una sua interpretazione o una personalità propria.

Lui appunto, aveva annunciato che era la prima volta che cantava in italiano, e non so se sia stata una buona idea, l’ho preferito l’altra volta, nonostante mi fosse mancato qualcosa nella performance scorsa.

Questo era un brano difficile da fare, e lui non è riuscito ad arrivare al livello di Madame e men che meno a superarlo.

VERGO 4.5

Canzone brutta, lui ha una voce che non mi piace.

E accoppiata Vergo più Laura Pausini è stata una doppia coltellata.

I giudici parlavano di emozione, io devo essere sincera, l’emozione non l’ho vista e sentita.

Non l’ho trovato bravo, non ho trovato un miglioramento dalla scorsa volta, ho solo paura che possa diventare uno di quei cantati che creano canzoni da balli di gruppo, perché la quarantena e canzoni reggaeton sono davvero una coppia dolorosa per la salute mentale di tutti.

SANTI 2

Frah Quintale è uno dei cantati che ascolto di più e Otto miliardi di persone una delle canzoni che preferisco e lui dire che l’ha rovinata è dire poco.

Hanno ragione i giudici è acerbo, è grezzo, ma l’unica differenza di pensiero che ho da quello che dicono i giudici è che non vedo un buon punto di partenza e non vedo un potenziale, non vedo un miglioramento, non vedo un buon progetto.

A me non piace, la sua voce non mi piace, lui non mi piace e come dicevo la scorsa volta è un cantante indie uscito male e oggi l’ha dimostrato.

CASADILEGO 5

Lei ha una voce bella, niente da ridire, sarebbe anche ridicolo.

Ma non ha ancora un suo personaggio musicalmente parlando, oggi ha portato un brano di Billie Eilish, che non ha fatto male, affatto, ma mi è sembrata una vera e propria copia sputata e questo non va bene.

Può essere brava quanto vuole ma questo manca.

Ha 17 anni, è normale ci sia da lavorare ancora molto e avrà tempo per farlo, eccome, ma deve farlo o cadrà nel dimenticatoio tra qualche anno buttando una bella voce.