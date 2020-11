Sta per concludersi la programmazione di NCIS 17 su Rai2, con gli ultimi due episodi in onda venerdì 6 e 13 novembre in prima visione assoluta per l’Italia.

Il finale di NCIS 17 è arrivato col 20° dei 24 episodi previsti: la pandemia ha fermato la produzione della serie tv a marzo scorso, quando il lockdown ha impedito le riprese degli ultimi 4 episodi che avrebbero concluso la stagione superando il traguardo del 400° episodio della serie.

Ora il finale di stagione arriva anche in Italia: venerdì 6 novembre l’appuntamento con NCIS 17 su Rai2, in prima serata dalle 21.10, è con il penultimo episodio dal titolo Il giorno di San Patrizio. Ecco la trama.

Jimmy e Kasie sono tenuti in ostaggio in una tavola calda da tre uomini che hanno appena fatto un colpo in una gioielleria. Il capo della banda di ladri, Max, aveva già ucciso in precedenza, senza alcuno scrupolo, uno dei suoi uomini, Daniel Spagnolo, perché aveva parlato del piano alla moglie; sarà proprio quest’ultima, quando verrà chiamata in Centrale per riconoscere il cadavere, a fornire informazioni che si riveleranno molto utili al caso…

Il finale di NCIS 17 su Rai2 andrà in onda il 13 novembre: l’episodio dal titolo USS Arizona è dedicato ai veterani di guerra e prevede la partecipazione di una guest star d’eccezione. Christopher Lloyd (il Doc di Ritorno al Futuro) interpreta un bizzarro uomo di 95 anni che sostiene di aver prestato servizio nella USS Arizona durante l’attacco del 1941 a Pearl Harbor, determinato a far riposare le sue ceneri con i suoi compagni della Marina quando sarà il momento. A Ma Gibbs e al suo team spetta stabilire se si tratta davvero di un veterano di guerra o di un millantatore.

La programmazione di NCIS 17 su Rai2 terminerà il 13 novembre: sarà sostituito da The Rookie 2, che dal 20 novembre andrà in onda con due episodi ogni venerdì sera fino al 27 novembre.