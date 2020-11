Per Tiziano Ferro è una giornata molto importante. Escono oggi l’album di cover Accetto Miracoli: L’Esperienza Degli Altri e il documentario Ferro. Il suo buongiorno ai fan italiani è attraverso una diretta Instagram alle 8.00 (ora italiana), quando a Los Angeles sono le 23.00 e per Tiziano Ferro si prospetta una notte d’interviste radio in diretta.

“In un certo senso questo progetto è vicino al primo disco, lo scrivi quando non sai se ti pubblicheranno”. Queste canzoni sono state registrate da Tiziano senza pensare che sarebbero finite in un disco ma esclusivamente per una passione personale e per dare forma alla creatività anche nel periodo del lockdown.

Solo in seguito ha aggiunto quelle che aveva cantato a Sanremo. “Quindi è un disco sgangherato da questo punto di vista, un po’ come piace a noi, come piace a me”, racconta l’artista.

Il documentario Ferro

Non solo il disco di cover: oggi esce anche il documentario su Prime Video. Il titolo del documentario è Ferro, anche se ha seriamente rischiato di intitolarsi “L’anagramma del mio nome”. “Mi piaceva l’idea che ci fossero i miei pezzi sparsi, che poi messi insieme facevano la mia vita”, racconta a proposito della prima idea. La volontà di trovare qualcosa che potesse essere comprensibile a tutti senza essere tradotto in altre lingue ha poi portato a scegliere Ferro, il suo cognome. Tiziano ha provocato gli amici di Prime Video chiedendo che non fosse musicale. Ne abbiamo parlato nella nostra intervista.

“La cosa più complessa di questo documentario è stata proprio rivedersi”, continua Tiziano Ferro. Ferro è molto lontano dall’estetica pop, non c’è niente di perfetto, a favore di un messaggio molto importante. Tanti i temi toccati: si parla di avvicinamento alla musica, si parla di famiglia, di attaccamento alla famiglia di origine, alla propria città di origine, di amore, di amicizia, di unione, di compiere 40 anni.

Si parla anche del Festival di Sanremo, e della partecipazione di Tiziano a quello del 2020; si parla di spiritualità in quanto Fede intesa “come ognuno la vuole”. Si parla poi di dipendenze, un argomento che sta molto a cuore a Tiziano.

“Viviamo in un mondo nel quale troppo spesso si parla del problema delle dipendenze ma non si parla mai della risoluzione, non si parla mai del lieto fine che è la cosa più importante. Credo che in Italia muoriamo di questo male molto più di quello che possiamo vedere e spesso anche se lo vediamo non capiamo cosa c’è dietro”. Questa mancanza di informazione per Tiziano deriva dalla mancanza di conoscenza. “Ho pensato che condividere questa esperienza potesse diventare uno spunto positivo”, conclude.

Compassione

Tiziano mostra il nuovo tatuaggio, appena fatto: la parola COMPASSIONE. Lo spiega: “COMPASSIONE è una parola che ho sempre amato, che mi ha protetto molto in questo periodo, mi ha protetto dalla rabbia, dal giudizio verso gli altri. Sono fortemente convinto del fatto che praticare la compassione sia una delle cose più belle che puoi fare per te stesso perché ti libera dal bisogno di vivere nel risentimento e nella rabbia. Siccome io ogni tanto me la dimentico questa parola, ho trovato importante metterla lì“.

Sensibile alle difficoltà dei lavoratori dello spettacolo, Tiziano Ferro ha già aderito al fondo Covid-19 Sosteniamo la musica di Music Innovation Hub e anticipa “iniziative uniche”, che si terranno prossimamente.

Il Grammy vinto da Tiziano Ferro

Non tutti sanno che Tiziano Ferro ha vinto un Grammy come autore nel disco di Chris Botti, un jazzista di fama mondiale. Nel disco Impressions, rilasciato nel 2012, Tiziano Ferro ha scritto una canzone, cantate da Andrea Bocelli. Nel 2012, Impressions vinse un Grammy come miglior disco jazz. Per la prima volta ne parla ai fan e mostra il premio sui social.

Tiziano Ferro in diretta Instagram