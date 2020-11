Con Save Your Tears di The Weeknd sembra chiudersi una trilogia. I capitoli precedenti estratti da After Hours sono stati un vero e proprio trip negli anni ’80, e non nella più blasonata accezione sonora da cui attingono i nomi più importanti del mondo indie. Blinding Lights e In Your Eyes, se non fosse per la data riportata sugli upload delle più utilizzate piattaforme di streaming musicale, hanno tutti i numeri per essere dei pezzi scritti dai Duran Duran, dagli A-Ha o dai più maschiacci Spandau Ballet, se non fosse per alcuni filtri applicati sulla voce.

In Save Your Tears di The Weeknd c’è anche il vocoder, e alterare la voce per allinearsi al mainstream, oggi, è quasi necessario. Tuttavia in questo nuovo singolo da After Hours il 30enne di Toronto mantiene quella forma che è propria di uno dei dischi più venduti del 2020. Se gli anni ’80 sono la sua ossessione l’amore non è da meno. In questo brano, infatti, Abel Makkonen Tesfaye – questo il suo nome di battesimo – racconta l’incontro con la ex fidanzata e tutto ciò che ne consegue: il senso di colpa, la consapevolezza degli errori e la perdita di ogni credibilità.

Abel tenta di ritrovare le chiavi del cuore di colei che lo ha abitato, ma sa di non poterlo fare. Per questo Save Your Tears diventa il consiglio, l’ultimo, che l’innamorato dà alla sua vecchia fiamma: risparmiare le lacrime, dimenticare il dolore e pensare a una nuova felicità senza di lui.

The Weeknd è una delle risposte più interessanti della scena internazionale, e le sue nuove scelte lo confermano come star anticonvenzionale, ricercatore di suoni e immagini e iconico nel rispetto delle icone del passato. Save Your Tears di The Weeknd è una delle canzoni più ascoltate su Spotify, e lo stesso After Hours è disco d’oro in Italia.

Testo

I saw you dancing in a crowded room

You look so happy when I’m not with you

But then you saw me, caught you by surprise

A single teardrop falling from your eye I don’t know why I run away

I’ll make you cry when I run away You could’ve asked me why I broke your heart

You could’ve told me that you fell apart

But you walked past me like I wasn’t there

And just pretended like you didn’t care I don’t know why I run away

I’ll make you cry when I run away Take me back ‘cause I wanna stay

Save your tears for another

Save your tears for another day

Save your tears for another day So, I made you think that I would always stay

I said some things that I should never say

Yeah, I broke your heart like someone did to mine

And now you won’t love me for a second time I don’t know why I run away, oh, girl

Said I make you cry when I run away Girl, take me back ‘cause I wanna stay

Save your tears for another

I realize that I’m much too late

And you deserve someone better

Save your tears for another day (Ooh, yeah)

Save your tears for another day (Yeah) I don’t know why I run away

I’ll make you cry when I run away Save your tears for another day, ooh, girl (Ah)

I said save your tears for another day (Ah) Save your tears for another day (Ah)

Save your tears for another day (Ah)

Traduzione