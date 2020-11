Il Samsung Galaxy S21 Ultra, insieme agli altri due componenti della serie top di gamma del colosso di Seul, dovrebbe vedere la luce il 14 gennaio. Chiaro che il device presenterà un comparto fotografico aggiornato rispetto al suo predecessore: proprio come fatto per il Galaxy S20 Ultra, dovrebbe esserci un sensore da 108MP, ma non il sensore ToF.

Stando a quanto riportato da ‘GSMArena.com‘, Ice universe, leaker assai noto su Twitter e Weibo, ha fatto sapere che il Samsung Galaxy S21 Ultra manterrà la stessa quantità di pixel (ISOCELL HM3, sensore di una generazione avanti rispetto all’ISOCELL Bright HM1 montato a bordo del Galaxy S20 Ultra). Si dice che il tiratore sia in grado di offrire il 12% in più di sensibilità alla luce, il che darebbe senz’altro un po’ più di risalto ai dettagli, oltre che a consentire di scattare foto notturne più velocemente. Non dovrebbe destare particolare preoccupazioni la scomparsa della fotocamera ToF a bordo del Samsung Galaxy S21 Ultra, compensata con la tecnologia Laser AF. All’apparenza la cosa potrebbe suonare come un downgrade, ma in realtà è la stessa soluzione adoperata col Samsung Galaxy Note 20 Ultra, l’altra ammiraglia top di gamma del colosso di Seul. Del resto, il sensore ToF del Galaxy S20 Ultra non offre chissà quanto, e quindi potrebbe non mancare affatto, o comunque la sua assenza non fare tutta questa differenza.

In poche parole, il Samsung Galaxy S21 Ultra sarà un dispositivo che baderà più alla sostanza che alla forma, avendo ormai capito a proprie spese il produttore asiatico che il sensore ToF non rappresenta necessariamente un’arma su cui puntare. Vi ritenete, nel complesso, soddisfatti così, oppure temere di rimpiangere la precedente configurazione del comparto fotografico? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.