Sono passati 5 anni dalla presentazione del Samsung Galaxy Tab S2 del 2015, un tablet che all’epoca era anche piuttosto apprezzato. Il colosso di Seul non si è dimenticata di questa sua creatura, rilasciando un aggiornamento di recente annunciato dal vettore americano Verizon. Lo stupore è stato grande per tutti, non capita spesso di vedere aggiornato, peraltro con una patch di sicurezza così recente, un terminale che ha all’attivo così tante primavere.

Ci dispiace dovervi comunicare che il pacchetto in questione non include novità particolare per quanto riguarda la major-release Android, che resta Nougat, pur accogliendo il Samsung Galaxy Tab S2 le patch di sicurezza di ottobre 2020. Inutile dirvi che il tablet non rientra più nell’elenco dei dispositivi Samsung Galaxy facenti parte del programma di aggiornamenti mensili o trimestrali (dopo 5 anni sarebbe stato strano il contrario), ma non abbiamo potuto fare a meno di portare la notizia alla vostra attenzione per ribadire l’attenzione e la cura che il colosso di Seul usa con i propri prodotti, anche a distanza di così tanti anni dal lancio. Ci sono utenti che magari non ci sperano più avendo il proprio device più di 3 anni, ma, come vedete, le cose possono prendere una piega del tutto inaspettata a volte (non succede sempre, questo è bene precisarlo).

L’aggiornamento destinato al Samsung Galaxy Tab S2 attualmente è in fase di distribuzione in America, Cile e Perù, ma non è escluso arriverà più avanti anche in Europa (non ci sono note ufficiali a riguardo, ma trattandosi dell’innesto di una patch di sicurezza, sicuramente importante per aver indotto il team di sviluppo a riprendere in mano le redini di un dispositivo così avanti con gli anni, resta comunque probabile). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: cercheremo di rispondervi nel più breve tempo possibile.