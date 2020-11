Dopo giorni di polemiche e discussioni relativi al mancato funzionamento dello SPID Poste Italiane, a causa del quale in tanti non hanno potuto usufruire del bonus mobilità, tocca tornare nuovamente sull’argomento. Al di là degli effetti inevitabili relativi al malfunzionamento, con un numero non indifferente di utenti che minacciano di dar vita ad una vera e propria class action, come vi ho riportato in settimana, bisogna ora prendere in esame una replica ufficiale che aiuta a mettere a fuoco la questione.

La risposta dell’azienda ai problemi con SPID Poste Italiane e bonus mobilità

In un contesto di questo tipo, ho ritenuto importante chiedere chiarimenti all’azienda, per comprendere quale sia stata l’origine dei problemi con lo SPID Poste Italiane a metà settimana, quando è stato messo a disposizione degli italiani il tanto atteso bonus mobilità. Tra l’altro, con un discutibile click day che ha messo in ginocchio i server non solo di Poste Italiane. Questa la replica che ho ottenuto:

“Ciao Pasquale, in seguito all’attivazione del Servizio “Buono Mobilità”, i sistemi SPID di Poste Italiane hanno registrato un numero di richieste di autenticazione estremamente elevato, subendo un rallentamento generalizzato. Fenomeni di questo tipo sono caratteristici di eventi di tipo “click day” che, per via del volume di utenti interessati e del picco di richieste simultanee di accesso, provocano un rischio estremamente elevato di indurre un forte carico sui sistemi informatici, solo in parte mitigabile dal potenziamento dell’infrastruttura tecnologica, preventivamente attuato da Poste Italiane“.

Insomma, una sorta di scaricabarile. Del resto, a tutti è sembrata azzardata l’idea di pianificare il click day. Al momento non si hanno ulteriori notizie relative all’approccio che l’azienda avrà nei confronti di chi non ha usufruito del bonus mobilità. Dunque, la telenovela sui problemi SPID Poste Italiane potrebbe non essere finita qui.