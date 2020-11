Da alcuni giorni sui social ci sono sospetti sul fatto che sia autentica la famosa foto sulla fila delle ambulanze a Torino a causa del Covid. Più che sull’originalità dello scatto, i complottisti (a pochi giorni di distanza dal caso di Bertolaso e dei 2.000 euro al giorno agli ospedali per i pazienti ricoverati a causa del virus, con tutti gli approfondimenti del caso che ho condiviso con voi) questa volta puntano sul fatto che l’immagine non risalga agli ultimi giorni. A questo, poi, si aggiunge il fatto che le ambulanze potessero essere vuote.

Il chiarimento definitivo sulle fila delle ambulanze a Torino causa Covid

Nel caso in cui vi stiate ponendo domande sulla fila delle ambulanze a Torino causa Covid, potrebbe tornarvi utile consultare il racconto di un professionista della comunicazione che ha avuto modo di immortalare quel momento. Tramite il suo blog, infatti, possiamo risalire alla ricostruzione completa non solo del fatto in sé, ma anche di quello che è avvenuto prima e soprattutto dopo la pubblicazione della foto. Dettagli confermati anche da testate autorevoli, che lasciano poco spazio a dubbi.

In sostanza, la fila delle ambulanze a Torino si spiega con il fatto che gli autisti fossero in attesa di spostarsi dall’ospedale Mauriziano ormai in difficoltà, a causa dell’elevato numero di pazienti, verso il nuovo centro Covid dell’ospedale di Tortona. Dunque, nessuna fake news come riportato dai cosiddetti complottisti, al punto che la stessa struttura avrebbe confermato un dato emblematico nella giornata di ieri. Su 104 posti disponibili per i ricoveri, infatti, 100 sarebbero ormai occupati.

La situazione, a questo punto, pare molto più chiara. Come molto più chiara è la lettura della foto con le ambulanze a Torino in fila, considerando il fatto che stavano effettivamente trasportando pazienti Covid presso altre strutture, vista l’emergenza.