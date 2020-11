“Stai attento lì fuori“. “E tu stai attenta lì dentro“. Il nuovo promo di Grey’s Anatomy 17 e Station 19 4, rilasciato da ABC a una settimana dal debutto delle nuove stagioni, riassume in questo dialogo a distanza di sicurezza tra Miranda Bailey e suo marito Ben Warren il senso di smarrimento e paura che dominerà i nuovi episodi del medical drama e del suo spin-off. Semplicemente perché, con la pandemia in corso, l’inferno è ovunque: il mondo là fuori non è un posto sicuro, ma non lo è nemmeno l’ospedale in cui i medici sono in prima linea nella cura dei contagiati, costretti ad indossare dispositivi di sicurezza dentro e fuori la sala operatoria.

Nel nuovo promo di Grey’s Anatomy 17 e Station 19 4, che debuttano il 12 novembre su ABC negli Usa, sia medici che pompieri di Seattle sono impegnati in un’emergenza mai vista prima: la pandemia da Coronavirus ha piegato la città, riempito gli ospedali e reso ancor più difficile il lavoro dei soccorritori. E se avevamo lasciato i protagonisti alle prese, perlopiù, con problemi personali, ora li ritroviamo immersi in un dramma molto più grande: il contrasto all’epidemia da Covid-19 che deve essere portato avanti tra mille ostacoli in ospedale quanto per le strade della città.

Ma il promo di Grey’s Anatomy 17 mostra anche scene di gratitudine per gli eroi del quotidiano: i vigili del fuoco, i medici, i paramedici e tutti gli operatori dei servizi essenziali che non si sono mai fermati durante il primo lockdown e continuano a lavorare a rischio della propria salute. Come aveva annunciato la protagonista di Grey’s Anatomy Ellen Pompeo, questa stagione è dedicata a loro e vuole essere un omaggio al loro titanico sforzo di affrontare la pandemia mettendosi al servizio del Paese.

Non mancano poi nel nuovo promo di Grey’s Anatomy 17 riferimenti alle questioni personali che i medici dovranno affrontare: il tradimento di Teddy, la nascita del figlio di Amelia e Link, la salute mentale di DeLuca, la crisi matrimoniale di Richard e Catherine, ma c’è soprattutto un nuovo richiamo ad un finale shock già anticipato dal trailer precedente e che sembra confermare l’ipotesi di una morte eccellente nella première di stagione.

Ecco il nuovo promo di Grey’s Anatomy 17 e della quarta stagione del suo spin-off Station 19: il medical drama debutterà in Italia il 24 novembre su Fox.