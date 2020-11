Matthew Lee è un portento, soprattutto dal vivo. Fa concerti in tutto il mondo, fino 150 in un anno, tanto che è più famoso all’estero che in Italia.

Lo conosco da ragazzino e mi colpì la prima volta che lo vidi scatenarsi sul palco di un teatro nelle Marche.

All’inizio si esibiva solo con canzoni rock’n’roll, tanto che lo hanno definito il nuovo Jerry Lee Lewis. Poi ha iniziato a comporre lui stesso i brani e a interpretare anche classici italiani, come la versione de “L’isola che non c’è” di Bennato.

Ha appena pubblicato l’album “Rock’n’Love”, dove nella title track duetta con Paolo Belli.

Mi sono collegato con lui durante la mia diretta WE HAVE A DREAM del martedì e il video qui allegato è la versione integrale di quella sera, compreso le parti live.

Poi è venuto dal vivo al Premiato Circo Volante del Barone Rosso con il suo gruppo, e lì ha battuto tutti i record del programma, eseguendo ben 20 brani dal vivo. Ne avevamo davvero bisogno in questo periodo in cui i concerti non sono permessi. Magari il live di lunedì scorso sarà oggetto di un prossimo Red Box.

Ho chiesto a Matthew di descrivermi il suo nuovo progetto “Rock’n’Love” e lui mi ha scritto questo:

L’album Rock’n’Love riassume in 10 tracce la mia idea di musica e di sound e rappresenta le due facce della mia personalità: la prima quella rock da cui tutto parte, è contaminata dallo swing dal soul dal country e blues degli artisti che mi hanno influenzato fin dagli esordi (Little Richards, Elvis, Ray Charles, Jerry Lee Lewis ); la seconda (love) si ritrova nelle “ballads” intime e melodiche che rappresentano il mio lato più romantico e confidenziale .

L’album è frutto di un grande lavoro di scrittura e composizione e le cover contenute sono il mio personale tributo alla musica italiana degli anni d’oro.

Per la produzione mi sono affidato a Brando (Orzio Grillo) perché ho sempre ritenuto fosse l’unico produttore in grado di capire ciò che volevo ottenere in termini sia di stile che di “feeling”, per via del nostro background musicale molto simile.

E’ stato registrato in circa tre mesi con un team eccezionale di musicisti, tutto suonato senza alcun uso di elettronica, per riuscire a cogliere l’essenza vera del mio essere compositore, pianista e cantante.

DESCRIZIONE DEI BRANI:

ROCK’N’LOVE feat PAOLO BELLI

un mix di swing e rock’n’roll, scritta insieme a Paolo Belli, mio amico. Abbiamo unito i nostri mondi musicali per creare qualcosa di totalmente innovativo.

ANGEL WINGS

una ballata struggente, eterea quasi lirica per la vocalità, dove emerge tutto il mio lato soul.

SHARK ATTACK

è stato Little Richard l’ispirazione per questo rock’n’roll incendiario con il pianoforte al centro della scena.

GIMME A REASON

una ballata che parla di amore, volutamente registrata piano e voce, che va dritta al cuore.

ABSOLUTELY AWESOME

un rock’n’roll a 360°, ritmo incalzante che ricorda New Orleans e lo stile di Fats Domino.

MAMA TOLD ME ABOUT HEAVEN

un brano midtempo che parla della perdita della madre.

TWISTIN’ QUEEN

il rock’n’roll che va sul surf, un omaggio a Neil Sedaka e alle bands degli anni Sessanta.

IO TI DARO’ DI PIÙ

l’amore è rappresentato in maniera perfetta da questa canzone che mi ricordavo nella versione di Ornella Vanoni e ho voluto reinterpretare a mio modo.

IL MONDO

un riarrangiamento midtempo che rende omaggio ad una delle canzoni italiane più famose del mondo attraverso una reinterpretazione dal sound vintage.

COME TE NON C’È NESSUNO

il pezzo, reinterpretato in chiave blues, è stato fortemente voluto da me nel disco perché credo che Rita Pavone sia una delle più grandi cantanti del nostro tempo (ha conosciuto Elvis, ospite dell’Ed Sullivan Show…), una vera icona!

SENZA FINE

l’amore raccontato da Gino Paoli, un grande maestro della melodia italiana, il brano nell’album è un mix di pop e country.

