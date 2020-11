Che tipo di dispositivo sarà LG Slide? Il marchio è stato da poco registrato dal colosso coreano, come si evince dalle pagine di ‘nl.letsgodigital.org‘, dei veri e proprio maestri quando si tratta di scorgere nuovi brevetti, ma non solo. La domanda di registrazione è stata elaborata, a distanza di poco dal deposito del marchio LG Rollable. A questo punto è lecito aspettarsi uno smartphone in grado di arrotolarsi, da lanciare presumibilmente a marzo 2021 (non sappiamo ancora dirvi se il dispositivo in questione sarà uno soltanto, oppure due). La descrizione associata a LG Slide è la stessa di quella utilizzata per LG Rollable, pertanto è possibile si parla di un unico terminale.

Il teaser che si accompagna alle informazioni di cui sopra ci fa pensare ad uno smartphone estensibile (slide) con uno schermo arrotolabile, anche se ancora non è chiaro se il progetto sia uno, oppure due. Il mondo degli dispositivi mobile è in continua espansione, come abbondantemente dimostrato dai primi dispositivi pieghevoli, che stanno cercando via via di perfezionarsi per raggiungere un livello importante. Ci vuole pazienza per un’evoluzione degna di questo nome, anche perché si parla di una tecnologia giovanissima, andata spesso incontro a difficoltà strutturale che hanno richiesto tempo e risorse per essere superate.

Con il passare del tempo la situazione potrebbe diventare più sostenibile, e quindi consentire anche ai produttore di abbassare sensibilmente i prezzi finali dei proprio dispositivi pieghevoli (che oggi sappiamo costare un occhio dalla testa, per usare un eufemismo). LG Slide potrebbe essere rappresentare un ulteriore passo in avanti verso quella tanto attesa innovazione, rilanciando peraltro anche il marchio ai livelli che gli sono sempre appartenuti anche in campo mobile, almeno fino a qualche anno fa. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo il prima possibile.