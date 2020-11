Cinema e televisione non sembrano stancarsi di giovani caparbi, spesso condannati alla solitudine e all’abbandono ma protagonisti di avventure eroiche che ne stravolgono il destino. E così lo streaming d’autunno fa posto a un nuovo – ma non troppo – adolescente prodigio, Alex Rider, protagonista dell’omonima serie in arrivo su Prime Video il 12 novembre. Prodotta da IMDb TV ed Eleventh Hour Films, Alex Rider è l’adattamento televisivo di Point Blanc, secondo volume della collana di romanzi dedicata ad Alex Rider e scritta da Anthony Horowitz, già traslata sul grande schermo nel 2006 con il film Alex Rider: Stormbreaker.

L’Alex Rider di Prime Video segue dunque le vicende del suo omonimo protagonista – interpretato da Otto Farrant – dal momento in cui scopre che lo zio Ian non è morto in un incidente stradale, ma è stato ucciso in servizio come spia per il governo britannico. La sua vita da adolescente qualunque, a questo punto, cambia radicalmente. Alex viene avvicinato da Alan Blunt (Stephen Dillane) – capo di una misteriosa branca dell’MI6 conosciuta con il nome di The Department – e da lui scopre di essere stato inconsapevolmente allenato sin dall’infanzia a destreggiarsi nel pericoloso mondo dello spionaggio.

Superata un’iniziale riluttanza, Alex inizia a collaborare alle indagini sulla morte dello zio, per capire come questa sia connessa all’omicidio di due miliardari di alto profilo. Per compiere la sua missione il ragazzo assume una nuova identità e inizia a frequentare sotto copertura il collegio Point Blanc, un luogo isolato dalle nevi perenni delle Alpi francesi e dunque ideale per il recuperto dei figli irrequieti delle famiglie più ricche. Scavando più a fondo, Alex scopre però che gli studenti sono pedine inconsapevoli di un piano inquietante ideato dal misterioso Doctor Greif. Per impedirgli di portarlo a termine, Alex è disposto anche a rischiare la vita.

Il nuovo trailer di Alex Rider, appena pubblicato sul canale YouTube di IMDb TV, dà un primo assaggio dei toni della serie. Lo spy thriller si preannuncia ricco di azione e scene adrenaliniche, ma probabilmente meno violento di produzioni simili destinate a un pubblico adulto. Nonostante si attenda ancora il debutto della serie, Deadline sembra dare per certo il rinnovo di Alex Rider per una seconda stagione. In una recente esclusiva, infatti, la testata ha annunciato la decisione di Eleventh Hour Films di iniziare a girare i nuovi episodi il 22 gennaio 2021, con alcuni mesi di ritardo rispetto ai piani iniziali.

Gli otto episodi di Alex Rider saranno disponibili su Prime Video dal 12 novembre. Questo il trailer della serie: