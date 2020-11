I fan di Supernatural 15 sconvolti da una morte atroce ad un passo dal finale. Questo possiamo dire a poche ore dalla messa in onda dell’episodio numero 18 andato in onda qualche ora fa negli Usa e che forse in Italia non vedremo prima di due anni. Ma cosa è successo e qual è il personaggio storico morto (o almeno così sembra) per permettere all’amico fraterno di continuare a vivere? Questa volta la risposta è destinata a far piangere i fan della serie The CW perché non stiamo parlando di un personaggio secondario e nemmeno di una delle guest star che spesso fa ritorno nel cast ma di una colonna portante di Supernatural 15 e delle stagioni precedenti.

ATTENZIONE SPOILER!!

Non siamo nemmeno al finale della serie e i boss dello show di Supernatural 15 hanno lasciato ancora una volta i fan devastati e senza parole e mentre alcuni potrebbero provare emozione per quello che è successo ai Destiel, altri ancora sanno bene che le loro lacrime oggi saranno amare. Castiel finalmente ha ammesso i suoi sentimenti a Dean, solo per quello che si è rivelato poi essere un addio visto che il nostro protagonista si è sacrificato per lui e per tutti quelli che ama. Certo, chi conosce la serie sa bene che non sempre la morte è una cosa definitiva e reale, ma sicuramente oggi è il giorno del pianto.

Ecco il video del momento:

Cas e Dean si sono uniti per combattere Billie nella Biblioteca della Morte e proprio il bel cacciatore è finito nel suo mirino al grido di vendetta. In quel momento Castiel ricorda il suo patto con il Vuoto: sarà inghiottito completamente dal vuoto se dovesse provare la vera felicità ed è in quel momento che capisce che la felicità non è avere ma essere e rivela a Dean di essere sempre stato “l’umano più premuroso, altruista e amorevole che abbia mai conosciuto. Mi importava del mondo intero grazie a te. Mi hai cambiato, Dean…Ti amo. Goodbye, Dean”,

In quel momento l’entità assorbe sia lui che Billie. La presunta morte di Castiel ha scosso i fan e presto farà lo stesso anche con il pubblico italiano.