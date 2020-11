Le cose si mettono male per Andrea in Doc Nelle tue Mani e il nuovo promo rivela che Sardoni non ha intenzione di correre in suo soccorso, nemmeno dopo il pentimento che avevamo intravisto nei giorni scorsi, e allora cosa attende i fan della fiction negli ultimi due episodi? Doc Nelle tue Mani continua a mietere successi anche con un singolo episodio a serata e ieri sera è successo lo stesso con Andrea Fanti pronto ad andare a fondo alla questione Satonal che adesso rischia di sconvolgerlo.

Un giovane lo accusa di aver chiesto di modificare i dati della ricerca sul medicinale, lo stesso che in ospedale ha ucciso due persone. Andrea sa bene che questo non è un caso ma non pensa nemmeno di essere cambiato così tanto da arrivare a mettere a rischio la salute dei suoi paziente per il bene di una società farmaceutica o di un medicinale ma purtroppo non può provarlo per via della sua memoria cancellata, e allora cosa fare?

Il promo del prossimo episodio di Doc Nelle tue Mani rivela che Lorenzo potrebbe essere la chiave giusta per risolvere questo mistero. A parlare con lui della questione è proprio Giulia che in un piccolo momento del promo chiede all’amico: “Forse tu hai le prove per scagionare Andrea?”. Molto spesso si è parlato dei misteri legati al bel dottore, che sia proprio questo il momento di tirarli fuori salvando il suo rivale in amore?

Ecco il promo del prossimo episodio di Doc Nelle tue Mani in onda giovedì 12 novembre:

Intanto, Andrea Fanti si ritroverà di nuovo al cospetto della sua Agnese alla quale chiederà di guardarlo negli occhi e dirgli se potrebbe avere a che fare con questa manomissione dei dati oppure no. Quale sarà la risposta della moglie?

Nessun cenno nel promo di Doc Nelle tue Mani ai giovani della fiction a cominciare da Alba e Riccardo, che ieri sera finalmente si sono lasciati andare al loro primo bacio dopo la dichiarazione di lei, e nemmeno a Gabriel che sembra sempre più sconvolto tanto da voler rimanere in Italia e dire no al suo ritorno al villaggio lasciando senza parole il padre e la sua comunità.