Esce il nuovo libro di Cesare Cremonini. Let Them Talk – Ogni Canzone è Una Storia sarà disponibile da domani, sabato 7 novembre, per il pre-order in tutti gli store online e dal 1° dicembre sarà in vendita per Mondadori.

Ad annunciarlo è stato oggi lo stesso cantante bolognese, parlando di un “libro in cui la musica diviene un concerto di parole”. Let Them Talk – Ogni Canzone è Una Storia è nato come tutte le canzoni di Cremonini, “per far omaggiare la vita e far incontrare la mia storia con quelle di chi vi entra o ci passa accanto”.

Il nuovo libro di Cesare Cremonini è stato curato da Michele Monina che chiude anche il volume con una postfazione.

“Esce il 1 dicembre per Mondadori “LET THEM TALK – Ogni canzone è una storia”, un libro in cui la musica diviene un concerto di parole: sulle mie canzoni e sulla mia vita, del passato ma anche del presente e del futuro, di una generazione e del suo modo di pensare”, scrive Cesare Cremonini sui social.

“Questo libro non cercherà di raccontare le mie diversità, ciò che mi rende unico per i dolori vissuti, per le cadute o per le fortune e i successi. Al contrario. È nato, come tutte le mie canzoni, per far omaggiare la vita e far incontrare la mia storia con quelle di chi vi entra o ci passa accanto. Le canzoni, tutte le canzoni, sono piene di metafore convincenti, ma quella che preferisco è già qui, la state leggendo. Anche Tu, come Me”, aggiunge Cremonini.

L’appuntamento in libreria è per il 1° giorno di dicembre, per conoscere un po’ più a fondo Cesare Cremonini e le sue canzoni.