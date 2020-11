I concerti dei The 1975 in Italia sono annullati. Lo spettacolo che era previsto al Fabrique di Milano nel 2021 non potrà tenersi a causa dell’emergenza sanitaria e per volere dell’organizzazione, che tiene a sottolineare come la sicurezza degli spettatori debba essere messa al primo posto.

Sarà possibile chiedere il rimborso monetario dal 6 novembre al 12 marzo 2021, secondo le modalità indicate dal rivenditore. Per tutti i concerti annullati a causa della pandemia, è possibile accedere al rimborso economico che è stato disposto dopo il caos del sistema voucher, che rimane valido per tutti i concerti rimandati.

Si legge nella nota diramata dall’organizzazione:

“Siamo spiacenti di annunciare che il tour europeo dei The 1975 di febbraio/marzo 2021 è stato cancellato. Come sempre, la sicurezza dei fan e delle crew che lavorano allo show deve essere la nostra priorità. Abbiamo monitorato da vicino la situazione ed è chiaro che il tour non può svolgersi in sicurezza al momento. A questo punto, non siamo in grado di riprogrammare le date, quindi i rimborsi saranno resi disponibili presso i rivenditori autorizzati. Ci auguriamo che tutti voi stiate bene. La band non vede l’ora di tornare a trovarvi con nuova musica il prima possibile.

Con amore, Dirty Hit e The 1975 x”.

Tutti i concerti programmati per il 2020 sono rimandati al 2021 ma anche quelli in programma per la prossima annata iniziano a vacillare. Nel caso del concerto dei The 1975, l’ipotesi del concerto del 26 febbraio 2021 è sembrata impraticabile già da questi giorni di incertezza, motivo per il quale si è deciso di annullare l’evento definitivamente.

Il nuovo DPCM ha imposto che tutti i concerti fossero sospesi, compresi tutti gli spettacoli nei teatri e nei cinema. Per il momento, le disposizioni sono in vigore fino al 3 dicembre ma è già improbabile che i concerti come quelli che abbiamo conosciuto possano riprendere nei prossimi mesi. Le settimane che verranno saranno quelle decisive per iniziare a comprendere quale potrà essere l’andamento della curva di contagio da Covid.