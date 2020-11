Una cavalcata trionfale è quella degli smartphone Xiaomi nel nostro paese, almeno negli ultimi mesi contrassegnati pure dalla pandemia Covid-19. Mentre gli altri produttori crescono poco o arrancano, proprio le soluzioni hardware del brand cinese sembrano essere le più apprezzate del momento o quasi. Gli ultimi dati ufficiali del terzo trimestre 2020 (luglio-settembre) sono inequivocabili e sottolineano una tendenza specifica.

Come evidenzia la tabella presente in questo articolo, Xiaomi sale al secondo posto come brand maggiormente prescelto per l’acquisto di un nuovo dispositivo in Italia. Dalle nostre parti si è concretizzato dunque il sorpasso a Huawei, distaccata addirittura di qualche punto percentuale.

L’aspetto più interessante è che gli smartphone Xiaomi conquistano il 19% della quota di mercato e registrano anche una crescita (rispetto allo stesso periodo dell’anno sorso) di ben il 122%. Dati da capogiro ma che di certo ancora non impensieriscono Samsung. La sua quota di mercato resta la più alta al 38% mentre la crescita annuale è solo del 3%.

Inutile negarlo: gli smartphone Xiaomi ora si vendono e molto e hanno preso decisamente il posto di quelli Huawei. L’effetto ban USA che ha comportato l’assenza dei servizi Google a bordo dei telefoni è implacabile. Il secondo brand cinese scivola al terzo posto con solo il 16% di quota di mercato e una decrescita annuale del 33%.

Se la distribuzione di smartphone Xiaomi cresce, anche i risultati di Apple del terzo trimestre del 2020 sono stati alquanto negativi. La quota dei prodotti di Cupertino è ora del 10% e la flessione rispetto al 2019 è stata pure importante, ossia del 28%. Va tuttavia chiarito quanto segue: proprio il Q3 di ogni anno per l’azienda di Tim Cook corrisponde al periodo di attesa per il lancio dei nuovi melafonini. Il dato negativo va letto anche in questa chiave dunque e sarà più che interessante analizzare invece quello dell’ultimo trimestre di questo anno caratterizzato dalle vendite degli ultimi iPhone 12.