La Battaglia Reale di Fortnite ha da tempo varcato i confini del videoludo, imponendosi come un vero e proprio fenomeno di costume. Disponibile su PC, PS4, Nintendo Switch e Xbox One, bannato dai dispositivi iOS e Android, e in dirittura d’arrivo all’uscita delle console next-gen a marchio Sony e Microsoft – dunque le attesissime PS5 e Xbox Series X – il titolo sparacchino di Epic Games ha saputo radunare attorno a sé una nutrita folla di appassionati, che quotidianamente si sfidano sulla grande isola di gioco per decretare quale sia il giocatore migliore.

Merito di tanto successo non va solo alla proattività della community, ma anche e soprattutto all’iniziativa del team di sviluppo americano, che periodicamente aggiorna Fortnite a colpi di oggetti mai visti, Stagioni tematiche e Sfide sempre nuove. Non a caso, da una manciata di ore sono disponibili le cosiddette Sfide Passione PE negli ingranaggi della Stagione 4 del Capitolo 2 di Fortnite. Tra questa, una in particolare chiede ai gamer di entrare in dieci diverse Fenditure nel corso di una sola partita. Ecco perché ho ben pensato di andare a svelarvi quali siano i punti sulla mappa utili per completare questa challenge, tenendo ben presente che una strategia per avere successo è quella di dividersi e dare al giocatore più abile della squadra il compito di esplorare le aree nei dintorni del Dominio di Doom e delle Stark Industries – che sono quelle più dense di rift e portali.

Sull’isola di Fortnite Battle Royale si trovano nove zone in cui è possibile individuare più di una fenditura, comodi per progredire nella sfida senza compiere troppi sforzi. Si tratta di:

Nord-ovest del Dominio di Doom

Est del Dominio di Doom

Est di Siepi d’Agrifoglio

Ad ovest di Brughiere Brumose

A nord-est di Gattogrill

Sud-ovest delle Stark Industries

Sud-ovest di Foschi Fumaioli

Nord-ovest di Foschi Fumaioli

Sud di Scogliere Scoscese

I portali sono riconoscibili dallo spiccato colore azzurro. Voi eravate già riusciti ad attivarli tutti nella Battle Royale di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4?