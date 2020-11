Huami si dimostra sempre molto attivo quando c’è da perfezionare gli smartwatch già in commercio, ed anche quando si tratta di lanciarne di nuovi, sempre più in grado di rispondere alle varie esigenze del pubblico. L’ultimo indossabile di cui è emersa notizia risponde al nome di Amazfit GTR 2e, che, come riportato dal leaker @smartvenkat su Twitter, potrebbe già ricevuto perfino la certificazione NCC. Il documento rivela che l’indossabile potrebbe inglobare una batteria da 470mAh, di pari capacità rispetto a quella integrata a bordo di Amazfit GTR 2.

Il suffisso ‘e’ solitamente si riferisce al modello economico della gamma (vi ricordiamo che Amazfit GTS 2, esattamente come il fratello Amazfit GTR 2, sono già in vendita su Amazon), che, nel caso, potrebbe rinunciare a qualche sensore presentando anche materiali meno premium per tenere più basso il prezzo (non che quello di Amazfit GTR 2 sia così alto visti i suoi 169,90 euro e tutto quello che è in grado di offrire). Possibile che Amazfit GTS 2e condivida con il fratello maggiore il design, come pure buona parte della scheda tecnica (come già successo con la batteria, volendovi fare un esempio pratico, l’unico che è possibile proporre essendo questo il solo dato di comparazione a nostra disposizione per il momento).

Non è escluso che Amazfit GTS 2e includa uno schermo LCD IPS in luogo dell’AMOLED di Amazfit GTR 2, così da tenere ancora più basso il prezzo. Il modulo GPS, per quanto ne sappiamo, pure potrebbe essere sacrificato, lasciando agli utenti la possibilità di avvalersi di quello assistito tramite il collegamento dello smartphone. A questo punto è anche inutile aggiungere altro, tanto siamo quasi certi che altre notizie sul conto di Amazfit GTR 2e trapeleranno già nel giro dei prossimi giorni. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.