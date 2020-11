Aurora Ruffino potrebbe essere una delle prossime aggiunte al cast del This Is Us italiano. L’adattamento nostrano di una delle serie tv americane più viste e amate non è neanche entrato in pre-produzione ma sta facendo già molto chiacchierare.

Il progetto si prospetta molto interessante, e sarà Rai Fiction ad occuparsi della messa in onda. A destare grande curiosità è il cast di Noi, questo il titolo provvisorio scelto per il remake di This Is Us. Dopo l’annuncio di Lino Guanciale, che vestirà i panni del patriarca di famiglia, (la versione italiana del Jack Pearson di Milo Ventimiglia, per intenderci) si ipotizzava la presenza di Serena Rossi come sua partner di scena. L’attrice, apprezzata nel ruolo di Mia Martini nel film tv a lei dedicato, avrebbe dovuto interpretare la versione italiana di Rebecca Pearson (che ha il volto di Mandy Moore nell’originale This Is Us).

A quanto pare si tratta di un’indiscrezione non confermata. Nelle ultime ore, Davide Maggio lancia l’esclusiva: Aurora Ruffina sarebbe in lizza per interpretare la moglie di Lino Guanciale in Noi.

Conosciuta al pubblico per aver vestito i panni dell’adolescente Cris in Braccialetti Rossi, l’attrice torinese ha esordito nel 2010 con il film La solitudine dei numeri primi. Successivamente si è fatta notare in produzioni anche internazionali. L’abbiamo vista indossare abiti rinascimenti nella seconda e terza stagione de I Medici (era Bianca de’ Medici, sorella di Lorenzo il Magnifico); quest’anno ha partecipato a un film legato al ciclo Purché finisca bene. L’attrice inoltre ha già condiviso le scene con Lino Guanciale, lavorando in Non Dirlo al Mio Capo 2.

Il sito di Davide Maggio suggerisce che la Rai potrebbe scegliere gli stessi attori per interpretare personaggi in diverse età della loro vita. Lo stesso stratagemma adottato nell’originale This Is Us. Una scelta impegnativa che nella serie americana funziona (Mandy Moore è credibile in versione giovanile e anziana).

Per quanto riguarda gli altri personaggi di Noi, Maggio svela in esclusiva che Manuel Gobbo Diaz, il Malik di Nero a Metà, è in lizza per interpretare il corrispettivo italiano di Randall Pearson (Sterling K. Brown in This Is Us). Per il ruolo della sorella Kate (Chrissy Metz) si pensa a un’attrice esordiente.

Il progetto Noi è nelle prime fasi di sviluppo e le riprese dovrebbero iniziare non prima della primavera del 2021.