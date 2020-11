Era lo scorso 10 settembre quando abbiamo fatto la conoscenza del Huawei Watch GT 2 Pro, che adesso con l’aggiornamento 10.1.2.36 dal peso di 203MB riesce perfino ad incrementare le già tante qualità dello smartwatch, tra i più completi offerti sul mercato. L’ossigenazione del sangue (tracking SpO2) ancora mancava all’indossabile, che si è resa adesso disponibile sui dispositivi Android attraverso l’app Huawei Health.

L’upgrade, oltre alla perla del tracking SpO2 (un parametro da tenere sempre in grande considerazione, sia in condizioni di riposo che durante le sessioni di allenamento), aggiunge il supporto ad altre lingue, tra cui birmano, coreano, farsi e coreano. Migliorano con l’aggiornamento 10.1.2.36 anche la visualizzazione delle condizioni metereologiche, per non parlare dell’integrazione dell’opzione che consente di impostare manualmente la lunghezza delle vasche per il nuoto in piscina (che potrebbe tornare particolarmente utile a tutti i nuotatori che sono soliti tenere traccia dei dati relativi alle proprie attività in modo preciso e scrupoloso, senza lasciare nulla al caso). Come potete vedere, trattasi di piccolezze che però possono rivelarsi decisive in determinate circostanze, chiaramente a seconda degli utenti che utilizzano il Huawei Watch GT Pro 2, che resta un indossabile come pochi altri in circolazione (liberi di dissentire, nel caso).

Potrete aggiornare il vostro Huawei Watch GT 2 Pro attraverso l’app Huawei Health, che dovrà, a propria volta, risultare aggiornata all’ultima versione disponibile per poter rilevare l’upgrade destinato all’orologio intelligente (una cosa che molti utenti danno per scontata, e che invece bisognerebbe sempre controllare). Appurato questo, eseguite l’app Huawei Health e verificate la disponibilità dell’aggiornamento 10.1.2.36 nella sezione ‘Device‘ e da lì cliccando su ‘Aggiornamento firmware‘ sulla scheda del Huawei Watch GT 2 Pro. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo il prima possibile.