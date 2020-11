Fortnite e la sua giocatissima Battaglia Reale continuano a sedurre tutti i gamer a colpi di novità. Come spesso accade per lo shooter multiplayer di Epic Games, anche di recente è stato infatti rilasciato un corposo aggiornamento, che porta con sé migliorie e aggiustamenti in una formula di gioco ormai collaudata, così come alcuni elementi mai visti prima in game. Si tratta in particolare dell’update 14.50, rilasciato nelle ultime ore dal team di sviluppo americano.

E se è vero che l’aggiornamento della Stagione 4 di Fortnite Capitolo 2 è già disponibile per il download, allo stesso modo i sempre instancabili dataminer hanno deciso di analizzarne tutti i file nel tentativo di scoprire alcuni degli altri contenuti in arrivo in futuro. Tra questi, sono stati individuati quelli che dovrebbero andare ad arricchire la collezione di tutti gli acquirenti di PS5, console next-gen di Sony in uscita in Italia il prossimo 19 novembre. Abbiamo dunque a che fare con veri e propri elementi in esclusiva per la prossima ammiraglia giapponese.

Indigo Kuno is very likely the first PS5 exclusive skin!



There is no "Cosmetics.Source" tag attached to it, which is usually the case for skins, and the color also matches the other PlayStation skins.



We should hear more information about this VERY soon! pic.twitter.com/T1E3tWvorh — ShiinaBR – Fortnite Leaks (@ShiinaBR) November 3, 2020

Adiamo però con ordine. Prima di tutto, tra le novità dell’aggiornamento 14.50 di Fortnite – che prepara anche il gioco all’update gratuito su PlayStation 5 e Xbox Series X – va segnalata l’introduzione del jet-pack, gadget ora presente nella mappa e già visto in passato, ma che questa volta è ispirato dal punto di vista estetico a quello dell’armatura di Iron Man. La patch rimuove inoltre tutti i contenuti a tema Fortnitemares, riportando l’Autorità al suo aspetto solito e cancella dalla mappa tutti i Capanni delle Streghe. Tra le skin esclusive per gli abbonati al PlayStation Plus che giocheranno il Battle Royale su PS5 spicca invece Indigo Kuno, una variante blu e nera della ninja già vista nel negozio oggetti più volte. I nostalgici potranno poi acquistare dei bundle con all’interno le skin di default del primo capitolo di Fortnite, che a breve dovrebbero fare il proprio debutto nel negozio oggetti.