La data di uscita del Samsung Galaxy S21 è stata appena comunicata da un informatore del calibro di jon Prosser. Per quanto solo ufficiosa e non ufficiale, è abbastanza verosimile e comunque si sposa benissimo con il gran numero di anticipazioni delle ultime settimane. Prima di scendere nel dettaglio delle ultime rivelazioni, va detto che proprio Jon Prosser è stato il leaker che ha comunicato l’esatta data della presentazione degli ultimi iPhone 12 e pure quelle del loto lancio commerciale, senza sbagliare e comunque con largo anticipo. Come non dare peso dunque a quanto scritto in un suo tweet solo poche ore fa?

Il tris di ammiraglie Samsung Galaxy S21, S21 Plus e ancora S21 Plus dovrebbe essere presentato il prossimo 14 gennaio. A lungo si è parlato di uscita nel primo mese del 2021 ma fino a questo momento si era ipotizzato il lancio solo nell’ultima parte del mese appunto. Anche il preordine per le prossime ammiraglie partirebbe nella stessa giornata del 14 gennaio.

Sempre Jon Prosser ci rende noto anche l’appuntamento per il lancio commerciale dei Samsung Galaxy S21. Questi dovrebbero essere disponibili alla vendita nei negozi fisici e negli store online non più tardi del 29 gennaio. Non ci sarà dunque nessun avvio alla distribuzione a febbraio, come inizialmente ipotizzato. Piuttosto proprio questa fase cruciale inizierà ancora prima del previsto, di certo nell’ottica di iniziare ad accaparrarsi importanti quote di mercato, oltre che ricavi.

Oltre alle esatte coordinate di uscita dei futuri Samsung Galaxy S21, sempre il fidato Jon Prosser ci comunica esattamente anche quelli che dovrebbero essere i colori impiegati per ogni modello di top di gamma. Non mancheranno affatto le classiche nuance nera, bianca, grigia e argento ma a queste se ne aggiungeranno almeno altre due, ossia la rosa e la viola.