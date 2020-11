Ci sono importanti novità extra che dobbiamo prendere in considerazione oggi 4 novembre con Huawei P10 Lite, alla luce di un aggiornamento sorprendente che abbiamo avuto modo di esaminare già nella giornata di ieri. In particolare, considerando il fatto che molti utenti hanno ricevuto il pacchetto software già la scorsa settimana, un primo bilancio sulla batteria risulta attendibile già questo mercoledì. Questo, in attesa che anche i modelli brandizzati possano fare il medesimo step (probabile appuntamento entro la fine del 2020).

Cosa cambia per la batteria di Huawei P10 Lite con aggiornamento 394

Quali sono effettivamente le novità relative alla batteria per gli utenti che si ritrovano con un Huawei P10 Lite? Secondo quanto ho avuto modo di raccogliere, oltre a migliorare l’autonomia, l’aggiornamento contenente la patch di luglio contiene anche alcune funzioni che consentiranno alla stessa batteria di invecchiare meglio. Oltre alla ricarica intelligente, che non procurerà danni nel caso in cui dovessimo lasciare lo smartphone attaccato alla corrente per diverse ore, c’è anche un altro aspetto da prendere in considerazione.

Tutto ruota attorno a “Capacità della batteria smart“, collegata ai plus decritti in precedenza. Insomma, un intervento inaspettato e molto significativo quello del produttore cinese, che per la prima volta in tanti anni ha dimostrato di guardare con attenzione anche i modelli non top di gamma che sono stati lanciati sul mercato più di tre anni fa. Un dettaglio non di poco conto per coloro che erano ansiosi di ricevere un segnale chiaro dall’azienda asiatica in questo momento storico.

Sarà importante capire nei prossimi giorni se verranno alla luce ulteriori indicazioni per i possessori di un Huawei P10 Lite, in attesa che tutti possano testare un aggiornamento che a quanto pare è più significativo di quanto si potesse immaginare in un primo momento.