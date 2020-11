La tracklist di Italian Songbook di Mina è finalmente ufficiale. La raccolta sarà distribuita sul mercato dal 27 novembre e sarà disponibile su supporto CD e in vinile. Le uscite sono due, Cassiopea e Orione. All’antologia si aggiungeranno altre uscite che conterranno ancora un inedito ciascuna.

I titoli degli inediti sono stati pubblicati in anticipo per un caso fortuito, dovuto alla loro presenza negli shop online in cui è partito il pre-order. Orione contiene Il Cielo Dei Bars, scritto da Fred Buscaglione e Leo Chiosso. La prima versione del brano è del 1959, ma nel corso degli anni è stato interpretato da Ornella Vanoni e Brunori Sas.

Cassiopea accoglie, invece, una sua versione di Un Tempo Piccolo di Franco Califano, scritta con Antonio Gaudino e Alberto Laurenti e scelta come traccia d’apertura di Non Escludo Il Ritorno. La traccia era stata interpretata anche dai Tiromancino, che l’avevano inserita nella raccolta 95-05 come unico singolo inedito.

Orione e Cassiopea conterranno quindici canzoni in tracklist, mentre in ciascuna delle pubblicazioni conterrà un booklet con foto inedite.

Tracklist di CASSIOPEA

Anche un uomo (L.Peregrini-M.Bongiorno-D.Tosi-Alberto Testa Anselmo Genovese) La lontananza (Enrica Buonaccorti-Domenico Modugno/Domenico Modugno) Vento nel vento (Mogol Battisti) Caruso (Lucio Dalla) Oro/la canzone del sole (Mogol-Pino Mango/ Mogol-Battisti) I Migliori Anni Della Nostra Vita (M. Fabrizio/G. Morra – M. Fabrizio/G. Morra) Canzoni stonate (Mogol-Aldo Donati) Fortissimo (A.Wertmuller-Bruno Canfora) Malafemmena (Toto Antonio De Curtis) Volami nel cuore (G. Malgoni/Manrico Mologni/Alberto Testa) Con te sarà diverso (Fabrizio Berlincioni-Mauro Culotta) Compagna di viaggio (Giorgio Faletti) Volevo scriverti da tanto (Maria Francesca Polli-Moreno Ferrara) L’uomo dell’autunno (Giuseppe Fulcheri-Maurizio Fabrizio) Un tempo piccolo (Franco Califano-Alberto Laurenti-Antonio Gaudino)

Tracklist di Orione