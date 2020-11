Dopo lunghi mesi fatti di anticipazioni, leak e indiscrezioni assortite, la corsa verso gli scaffali di iPhone 12 è finalmente giunta al termine. In attesa che arrivino anche il Mini e il Pro Max – dal prossimo 13 novembre -, i modelli base e Pro del nuovo melafonino sono infatti disponibili per l’acquisto sia online che nei negozi fisici, per la gioia di tutti i fan Apple e degli appassionati di hi-tech mobile più in generale.

E se è vero che i pareri su iPhone 12 sono tutto sommato positivi, nelle ultime ore molti utenti sul forum Reddit stanno lamentando un fastidioso problema. A quanto pare, come potete verificare voi stessi sul thread presente a questo indirizzo, sono aumentate le segnalazioni dei possessori di iPhone 12 e 12 Pro che lamentano problemi con i display. In particolare, a sentire gli utenti gli schermi mostrerebbero delle tonalità gialle, anche quando True Tone e Night Shift sono disattivati. Per dare un’idea visiva, l’utente conosciuto con il nickname ValyrianStyle, ha pubblicato una foto che mette a confronto il display del nuovo smartphone difettato con quello di iPhone 11 Pro. Dall’immagine visibile più sotto in questo stesso articolo, è possibile rendersi conto della marcata differenza di colore.

Le stesse segnalazioni si sono fatte registrare anche sul forum del sito MacRumors, dove molti sono pronti a scommettere che il malfunzionamento dello schermo degli iPhone 12 e 12 Pro sia dovuto a criticità nel controllo di qualità delle catene di montaggio che hanno dovuto lavorare a ritmi assai più sostenuti a causa della pandemia da Coronavirus. Per il momento “mamma” Apple non ha riconosciuto ufficialmente il problema del display giallo, dunque il consiglio più diffuso sui vari forum è quello di rivolgersi ad un Apple Store – per altro ora con nuovi orari in Italia – per procedere alla sostituzione o riparazione del dispositivo. Voi avete riscontrato qualche bug dello schermo sul vostro nuovo iPhone?