Non potevano certo mancare alcuni problemi molto delicati per gli utenti in possesso di smartphone Xiaomi che, oggi 4 novembre, dobbiamo associare al rilascio dell’aggiornamento con MIUI 12. Nello specifico, dopo le indicazioni di alcuni giorni fa, bisogna concentrarsi sulla questione relativa ai blocchi dei device, qualora si provi ad effettuare l’upgrade delle applicazioni installate. Un’anomalia per la quale non abbiamo ancora ricevuto una risposta ufficiale da parte del produttore asiatico ad inizio mese.

MIUI 12 porta con sé il problema dell’aggiornamento app per Xiaomi

Per farvela breve, molti utenti non sono in grado di aggiornare le applicazioni di sistema come le app di messaggistica e Xiaomi Health, mentre alcuni non sono in grado di scaricare anche gli aggiornamenti software. Il problema sembra essere dovuto a un errore lato server. Ora, considerando quanto sia importante portare le app che abbiamo scaricato all’ultima versione disponibile, appare chiaro che occorra un intervento tempestivo da parte degli sviluppatori per archiviare una volta per tutte il bug Xiaomi con MIUI 12.

Effettuando ricerche qua e là sul web, è emerso che in realtà si può ovviare al problema con un semplice trucchetto, in grado di fare la differenza fino al rilascio di un bugfix da parte di Xiaomi per i propri device. Fondamentale, a tal proposito, recarsi nel menù “Impostazioni – Impostazioni aggiuntive – Regione”, per poi cambiare la nazione da Italia a India. In questo modo, potrete facilmente aggiornare le app di sistema. Solo in un secondo momento sarà possibile ripristinare la nazionalità italiana.

Ci sono diversi feedback in rete che testimoniano l’efficacia del rimedio, tramite il quale dovreste essere nuovamente abilitati ad aggiornare le vostre app, pur avendo installato l’upgrade MIUI 12 per Xiaomi. Ci avete già provato? Fateci sapere con un commento a fine articolo, auspicando l’arrivo celere di una soluzione definitiva per questi modelli.