Quando inizia Amici di Maria De Filippi? “La nuova classe di Amici sta per formarsi. Prossimamente su Canale 5”, dice il primo spot in rotazione televisiva da ieri, martedì 3 novembre. Ma quando inizia la nuova edizione di Amici?

Il primo passaggio televisivo sarà, come tutti sappiamo, la formazione della classe. Verranno annunciati su Canale5, infatti, i cantanti e i ballerini che accederanno alla nuova edizione del talent show Mediaset, la prima in assoluto che si trova a fare i conti, già dalla prima puntata, con l’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus.

Dopo la fase dei casting, i concorrenti della classe 2020/2021 sono stati scelti e verranno annunciati su Canale 5 molto presto.

Quando inizia Amici di Maria De Filippi?

La puntata di formazione della classe di Amici di Maria De Filippi 2020/2021 è in programma per le prossime settimane. Si terrà, come tradizione vuole, di sabato, dalle ore 14.10. Amici non inizierà sicuramente sabato 7 novembre e la prima puntata potrebbe essere attesa per sabato 14 novembre oppure per sabato 21 novembre.

Comunicazioni ufficiali da parte della produzione a proposito dell’avvio della nuova edizione di Amici non sono ancora arrivate ma con il lancio del primo promo è ormai certo l’avvio nelle prossime settimane, sicuramente entro la fine del mese di novembre.

All’inizio della nuova edizione di Amici non manca dunque molto. Restano da scoprire le misure adottate dalla produzione per scongiurare i contagi, dalle mascherine di protezione individuale per i concorrenti al distanziamento sociale passando per il gel disinfettante che non potrà mancare tra i corridoi di Amici.

Con banchi distanziati e limitazioni, Amici si adatterà sicuramente alle misure di sicurezza in vigore, come del resto è già accaduto in occasione dello scorso serale, senza pubblico.