Come i possessori di una console Sony già sapranno, l’abbonamento a PS Plus è fondamentale per sfruttare al massimo le potenzialità di PlayStation 4. O, meglio, dei suoi servizi. La sottoscrizione perfetti infatti di giocare in multiplayer online ai titoli più gettonati del momento, di ricevere spazio di archiviazione aggiuntivo tramite tecnologia cloud, di avere accesso a bonus e sconti esclusivi, e soprattutto di ricevere in regalo a cadenza mensile diversi giochi selezionati dalla compagnia giapponese.

Con utilità così evidenti, è allora naturale che Sony voglia portare il PS Plus anche su PlayStation 5, console di nuova generazione in uscita in Italia il prossimo 19 novembre 2020 – al prezzo di 499,99 euro per l’edizione standard e di 399,99 euro per quella digitale, dunque sprovvista di lettore per i dischi. D’altronde una delle produzioni videoludiche scelte per rientrare nella Instant Game Collection di questo mese è proprio destinata anche alla next-gen – qui per scoprire di quale si tratta! -, e ciò lascia intendere che la “grande S” abbia tutta l’intenzione di garantire vita lunga e florida all’ecosistema PlayStation Plus. Non solo, i vertici della compagnia stanno incentivando il rinnovo dell’abbonamento da parte dei videogiocatori iscritti.

A riferirlo è la redazione del portale Twisted Voxel, che segnala un’email ricevuta nelle ultime ore dai già abbonati. Questa va a proporre agli utenti il cui abbonamento sta per scadere – a quanto pare non oltre la fine del 2020 – la possibilità di procedere a rinnovo con uno sconto del 25% sul prezzo di listino tradizionale. Per procedere al rinnovo in offerta del PS Plus, è necessario utilizzare il codice sconto inviato da Sony da utilizzare al momento dell’acquisto di un nuovo abbonamento, a patto che sia della durata minima di tre mesi. Per quanto riguarda la durata, sappiamo poi che l’iniziativa sarà attiva fino al prossimo 9 novembre 2020, e non è ancora certo se andrà a coinvolgere o meno anche l’utenza italiana.