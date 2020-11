Nel cast de Gli Orologi del Diavolo non c’è solo Beppe Fiorello anche quelle che possiamo definire le donne di Marco Merani, ovvero la moglie e la donna che gli rimarrà accanto nel suo calvario. A prestare loro il volto nella fiction di Rai1 al via il 9 e 10 novembre prossimo (il debutto era previsto per il 2 ma è poi slittato per dare spazio all’omaggio a Gigi Proietti) saranno Nicole Grimaudo e Claudia Pandolfi. La prima vestirà i panni della moglie del protagonista, la donna che quando esploderà la bomba gli volterà le spalle, mentre la seconda sarà Alessia.

Claudia Pandolfi è chiamata a vestire i panni della donna che saprà stare al fianco di Marco anche nei momenti più bui e difficili. Quale sarà il loro coinvolgimento quando Marco, una volta lasciato il carcere, tornerà alla sua vita ormai stravolta? Cosa ne sarà di questo possibile triangolo amoroso che irretirà il pubblico di Rai1 per quattro settimane?

Per chi non lo sapesse ancora, il cast de Gli Orologi del Diavolo occuperà il prime time di Rai1 raccontando la storia di grande impatto emotivo tratta da una vicenda realmente accaduta e liberamente ispirata all’omonimo libro scritto da Gianfranco Franciosi e Federico Ruffo. La produzione Picomedia in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Roberto Sessa, ripercorreranno le tappe di quello che possiamo definire un “eroe per caso”, il primo civile inserito a scopi investigativi in un contesto criminale.

Ad affiancare Giuseppe Fiorello, Claudia Pandolfi e Nicole Grimaudo, ci saranno anche altri volti noti della tv italiana, e non solo, a cominciare da Fabrizio Ferracane e finendo a Marco Leonardi, ma anche internazionali come Alvaro Cervantes, nel ruolo dello spietato rampollo di una nota famiglia spagnola di trafficanti di droga, Carlos Librado, Alicia Borrachero, Ignasi Vidal.

Rai1 ha fatto sapere che Gli Orologi del Diavolo andrà in onda il 9 e 10 novembre.