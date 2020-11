Ha lasciato la serie – e non per sua volontà – nel 2018, ma Jessica Capshaw è ancora identificata da tutti come Arizona Robbins di Grey’s Anatomy. L’attrice americana, figlioccia di Steven Spielberg, è ora nel cast della commedia natalizia Holidate con Emma Roberts, in un ruolo ironico e leggero, ma non smette di essere additata da tutti come la dottoressa che ha illuminato le corsie del Grey Sloan Memorial Hospital col suo “sorriso magico”.

Jessica Capshaw, in occasione del debutto di Holidate su Netflix ha riflettuto sul fatto che la diffusione dello streaming abbia dato a Grey’s Anatomy la possibilità di essere fruita anche da nuove generazioni di spettatori, che scoprono solo ora per la prima volta i personaggi del medical drama più longevo della tv. E adesso che lei non ne fa più parte, per molti è invece ancora il volto di Arizona Robbins di Grey’s Anatomy.

Parlando a Metro, l’attrice ha dichiarato: “Netflix ha generato tutta questa nuova generazione di spettatori di Grey’s e la parte più divertente è che non sono più nello show da due anni ma nessuno di loro lo sa. La gente pensa che io sia ancora in Arizona e che sia ancora nello show. Non è cambiato niente” ha spiegato sorridendo.

Paradossalmente, Jessica Capshaw è tornata a lavoro dopo il licenziamento da Grey’s Anatomy proprio sulla stessa piattaforma che contribuisce alla sua identificazione col personaggio che ha interpretato per dieci anni: “È divertente, e un po’ ironico, che il primo film che ho fatto dopo Grey’s Anatomy sia su Netflix, quando quella piattaforma di streaming è quasi l’unico il motivo per cui i fan pensano ancora che io sia in Grey’s“.

Il film Holidate ha contribuito a far emergere il suo lato ironico: Jessica Capshaw spiega di aver avuto diversi ruoli divertenti in carriera e sottolinea come la stessa Arizona inizialmente fosse una donna brillante e gioiosa, ma ha anche aggiunto che poi il dramma in Grey’s Anatomy ha preso il sopravvento sull’aspetto più leggero della sua personalità.

L’attrice è uscita di scena nel finale della quattordicesima stagione della serie insieme a Sarah Drew, quando i personaggi di Arizona ed April sono stati messi da parte (la prima ha lasciato Seattle, la seconda non lavora più in ospedale) ufficialmente per “sovraffollamento ingestibile“. Un suo eventuale ritorno in scena non è escluso nel caso in cui, come ha dichiarato la protagonista Ellen Pompeo, la diciassettesima stagione si rivelasse l’ultima per la serie.