Il nuovo singolo di Claudio Baglioni è Io Sono Lì. Il brano sarà in radio dal 6 novembre, a poco meno di un mese dalla pubblicazione dell’atteso album di inediti che ha ha fissato per il 4 dicembre. L’ultimo singolo era stato Gli Anni Più Belli, che è anche la colonna sonora dell’ultimo film – omonimo – di Gabriele Muccino.

“Io Non Sono Lì (Celso Valli pianoforte, Gavin Harrison batteria, Paolo Gianolio basso e chitarre) è una ballad intensa e sostenuta, ispirata e velata di nostalgia, che indaga pensieri, emozioni, delusioni e speranze di quel limbo nel quale tutti noi ci chiediamo se è meglio esserci o non esserci, che è come esserci senza esserci. Lei è lontana e lui immagina il trascorrere delle sue giornate – in un’altra casa e forse anche un’altra città – nella semplicità dei gesti e momenti di una quotidianità che solo l’amore sapeva – o saprà – rendere straordinaria: dalla mattina quando lei si sveglia ed esce per andare a lavorare, ai rari momenti dedicati a sé stessa, fino a quelle serate nelle quali il peso della giornata è tale da avere ragione di qualunque altra cosa”.

Il nuovo album sarà rilasciato in 5 versioni, con un CD singolo composto da 14 canzoni inedite, 2 CD Deluxe con 14 canzoni inedite, foto esclusive e 4 brani in versione acustica, 2 LP 180 gr black con 14 canzoni inedite, 2 LP 180 gr black – Deluxe con 14 canzoni inedite, foto esclusive e 2 brani in versione acustica, 2 LP 180gr black – Deluxe *Esclusiva Amazon* con 4 canzoni inedite, foto esclusive, 2 brani in versione acustica e foto autografata.

L’attesa per il nuovo album di inediti di Claudio Baglioni durava ormai da anni, ma il Festival di Sanremo aveva frenato i lavori che erano stati rimandati di mese in mese. L’annuncio del nuovo album è arrivato qualche settimana fa, insieme alla data d’uscita del 4 dicembre.

Per il momento, rimangono formalmente in piedi i concerti che Claudio Baglioni dovrà tenere alle Terme di Caracalla, oltre che all’Arena di Verona al Teatro Antico di Siracusa. Le date sono state rimandate al 2021 ma è la pandemia a dettare legge. Tutto è ancora sospeso in attesa che la curva dei contagi inverta la tendenza.