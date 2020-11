Il nuovo Dpcm di oggi 4 novembre impone la necessità del download dell’autocertificazione per spostamenti, nel caso si abbia la necessità di uscire fuori dal proprio domicilio durante le ore notturne o comunque in condizioni non consentite normalmente dall’ultimo decreto.

Il nuovo Dpcm odierno introduce delle misure più restrittive per cercare di contenere il Covid-19. Le zone rosse, arancioni e gialle delle regioni corrisponderanno ad una maggiore o minore limitazione della mobilità tra province e comuni diversi. Più in generale proprio la misura del coprifuoco entra in vigore ovunque e dunque dalle 22 alle 5 del mattino sarà vietato circolare se non per motivi di lavoro e comunque per comprovate gravi esigenze di salute.

Il download del modulo di autocertificazione per gli spostamenti di questo mese di novembre è lo stesso del mese di ottobre. Contestualmente al nuovo Dpcm, in effetti, non è stato pubblicato un nuovo documento specifico da parte del Ministero dell’Interno o di altro organo di Governo.

Senza alcun indugio, è possibile scaricare l’autocertificazione per gli spostamenti dal link al termine di questo articolo. Si tratta di un documento in formato .PDF, tra l’altro anche editabile, che chiunque potrà compilare e firmare per il suo utilizzo a partire da domani 5 novembre. Converrà sempre portare con se la dichiarazione nel caso di controllo delle forze dell’ordine per giustificare la propria presenza in strada e dunque lontano dal proprio domicilio.

A guardare ben il modulo di autocertificazione per gli spostamenti ora utile anche a novembre 2020, questo non è dissimile da quello che abbiamo utilizzato fino al mese di maggio, ossia durante il periodo della quarantena Gli spostamenti saranno concessi solo per lavoro e per comprovati motivi di salute che andranno sempre specificati. Il documento dovrà essere sempre utilizzato fino al prossimo 3 dicembre, salvo ulteriori proroghe per il coprifuoco, di zone rosse e arancioni.